Miriam González, presidenta del partido Democracia 21, ha dimitido como consejera de Atrys Health para centrarse en la formación política y en su candidatura a las elecciones generales en España del próximo 29 de noviembre. Su formación se presenta en coalición por las provincias de Barcelona y Madrid.

La compañía ha informado de la decisión a través de un comunicado oficial a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Atrys señala que la decisión de González «responde a su voluntad de dedicarse de manera exclusiva a su actividad política y a su participación como candidata en las próximas elecciones generales».

El consejo de administración de Atrys Health ha expresado su agradecimiento a la abogada española por «su dedicación y contribución a la sociedad» durante el ejercicio de sus funciones.

González fue nombrada consejera independiente de Atrys Health en junio de 2023, con mandato hasta junio de 2027. Su dimisión como miembro del consejo de administración de la firma sanitaria implica también su salida de los puestos como presidenta y vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y como vocal de la Comisión de Auditoría de la compañía. La renuncia presentada surte efecto desde este jueves 12 de noviembre.

González, que es esposa de Nick Clegg, ex vice primer ministro de Reino Unido, ha fundado el partido Democracia 21, que debuta en las elecciones generales del 29 de noviembre en coalición con Ciudadanos. El partido solo tendrá presencia en las circunscripciones de Barcelona y Madrid, donde se reparten más diputados y hay más probabilidades de que entre una iniciativa nueva.