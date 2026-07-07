La palabra que usan en Países Bajos cuando están muy a gusto pero no tiene traducción al español: ni rastro en la RAE

En español tenemos extranjerismos adaptados por la Real Academia Española (RAE) que ni siquiera sabemos que existen. Sin embargo, hay otras palabras que es imposible de traducir. Por ejemplo, en Países Bajos tienen una para cuando están muy a gusto.

Nos referimos a la voz del neerlandés gezellig, que se usa en Países Bajos y en Flandes para nombrar una sensación muy concreta de bienestar compartido.

El problema es que en nuestro idioma para referirnos a esa misma sensación necesitaríamos muchas palabras. Lo más cercano sería acogedor, pero se queda corto y en la RAE no tiene exactamente el mismo significado.

La palabra del neerlandés para cuando estás muy a gusto que no tiene equivalente en la RAE

Con el español a veces tenemos problemas con la pronunciación, con los acentos o con los verbos, pero es raro no encontrar una palabra muy concreta para definir una sensación.

Sin embargo hay para un sentimiento concreto que en neerlandés pueden definir con una palabra y nosotros, siguiendo a la RAE, no: gezellig.

Y es que la palabra apunta a una atmósfera concreta. Por ejemplo, una habitación cálida, una luz tenue, una conversación sin prisas o la sensación de pertenecer a un grupo cercano.

En español podemos aproximarnos con acogedor, agradable, entrañable o familiar, pero ninguna encierra del todo esa mezcla de lugar, compañía y bienestar.

Y es que gezellig no describe únicamente un estado de ánimo, sino un clima compartido. No es sólo cómo se siente una persona, sino lo que sucede cuando un espacio, una compañía y un momento encajan.

Es decir, en neerlandés esa forma de felicidad cotidiana aparece muy ligada a los espacios comunes. No se trata de una emoción gigante, sino de una comodidad afectiva que se construye con otros.

En español diríamos que alguien está muy a gusto, que la casa es acogedora o que el ambiente invita a quedarse. Pero habría que juntar varias frases para acercarse a lo que gezellig concentra en una sola palabra.

Por qué en español no podemos traducir la palabra holandesa ‘gezellig’

No se trata de que el español sea un idioma pobre, ya que nosotros también tenemos palabras para matices muy concretos. Por ejemplo, añoranza, sobremesa, desengaño o duende.

El problema es cultural y cada idioma se adapta a las necesidades de sus hablantes. En Países Bajos y Flandes, gezellig ha sido necesaria para describir una felicidad pequeña, social y cálida que en español solemos explicar por partes.

Por eso no basta con traducirla como acogedor. Una manta, una lámpara o una casa pueden ser acogedoras, pero gezellig añade la presencia de una relación, una escena y una sensación de pertenencia.

Otra palabra extranjera sobre la felicidad que no tenemos en español, según la RAE

El caso de gezellig no es único. Por ejemplo, en Dinamarca también utilizan otra expresión muy parecida que en España tendríamos que definir en varias palabras: hygge.

Y es que hygge resume una filosofía de vida basada en crear ambientes cálidos, disfrutar de los placeres pequeños y bajar el ritmo. Una taza caliente, un libro, una manta o una conversación tranquila pueden explicar mejor la palabra que cualquier definición cerrada.

Para la RAE buscar un equivalente en español es casi imposible porque la palabra danesa mezcla la sensación, el ambiente y la actitud en un mismo concepto.

De la misma manera que con gezellig, hay términos que se acercan, como acogedor, confortable, íntimo o placentero. Sin embargo, todos se quedan a medio camino, porque hygge no describe sólo un lugar bonito ni una tarde agradable.