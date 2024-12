La Organización Mundial del Turismo lo confirma: el pueblo más bonito del mundo está en España

El pueblo más bonito del mundo está en España, lo confirma la Organización Mundial del Turismo y puede ser nuestra próxima escapada. En estos días de vacaciones en los que quizás debemos empezar a pensar en lo que está por llegar, un destacado cambio de ciclo que puede acabar siendo el que marque un antes y un después. Crearemos recuerdos de la mano de una serie de detalles que han acabado convirtiéndose en una realidad en estos días que tenemos por delante.

La Organización Mundial del Turismo ha puesto en primer lugar el pueblo más bonito del mundo, como no podría ser de otra manera es español. España es uno de los lugares que dispone de más pueblos en los que perderse y disfrutar en primera persona de una serie de elementos que quizás hasta ahora no hubiéramos descubierto. Sin duda alguna, tenemos por delante una larga lista de elementos que han acabado siendo claves en un momento en el que necesitamos afrontar un ciclo cambiante. No necesitamos salir de casa para disfrutar, sino que podemos ver en nuestra casa esos puntos que merecerá la pena descubrir.

El trabajo de esta organización consiste en dar algunos detalles de la manera en la que podremos descubrir el mundo, a través del turismo. Un elemento que puede acabar siendo el que nos acompañará en estas próximas jornadas y que puede acabar siendo el que marque una importante diferencia.

La manera de salir de casa dice mucho de nosotros mismos, es una forma de escoger un destino que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días que tenemos por delante. Una opción de lo más recomendable que puede acabar siendo la que nos afecte de lleno en estos días que tenemos por delante.

Una organización que año tras año reconoce todo lo que quizás hasta el momento podemos descubrir del mundo y hacerlo de la mejor forma posible. Han dictaminado cual es el pueblo más bonito del mundo y no es de extrañar que esté en España. Tenemos la suerte de tener por delante un país repleto de buenas sensaciones que lo tiene todo o más para triunfar.

Si estás buscando un buen plan para estos días, no lo dudes, tenemos por delante una serie de elementos que acabarán siendo los que marcarán una diferencia importante. Toma nota de un pueblo que te descubrirá un lugar con mucho encanto.

España se ha convertido en el objeto de estudio de estos expertos que no han dudado en darlo todo, de la mano de una serie de detalles que han acabado siendo los que marcarán la diferencia. Un cambio de ciclo que puede acabar convirtiéndose en una auténtica novedad destacada.

Si quieres viajar por España y descubrir el pueblo más bonito del mundo, además de muchos otros que podrían obtener esta denominación, toma nota de lo que te está esperando. A pocos kilómetros de Barcelona nos está esperando este pueblo que realmente puede cambiarlo todo de una forma excepcional.

Desde Catalunyaturisme nos presentan este pueblo como: «En medio del espacio natural del Collsacabra, rodeado de frondosos bosques y un río, encontrarás Rupit; uno de los pueblos con más encanto de toda Cataluña. Rupit es uno de los dos pueblos integrados en el municipio Rupit i Pruit, al norte de la comarca de Osona, que destaca por su ubicación a 845 metros de altitud. En la actualidad, sus calles empedradas, el puente colgante y el ambiente rural que se respira te invitan a conocer un pueblo único, histórico e imprescindible de visitar».

Siguiendo con la misma explicación: «El primer paso es aparcar el coche en el aparcamiento exterior y adentrarte a pie en el pueblo, ya que no está permitido circular dentro de la villa. Además, si te gusta comenzar con información o conseguir un mapa de la zona, justo a la entradas encontrarás una caseta de información turística. Para comenzar esta visita, tendrás que cruzar el famoso Puente Colgante que pasa por encima del río de Rupit, un auténtico símbolo de la población».

Pudiendo visitar auténticas joyas de la arquitectura que acabarán convirtiéndose en nuestro mejor aliado: «Una de las construcciones más antiguas de Rupit son los molinos de la riera. Los primeros aparecieron en el siglo X, pero se construyeron otros a lo largo de los siglos, llegando a un total de doce. Sin embargo, después de la riada de 1940, se salvaron muy pocos. Uno de ellos fue el molino de Marandes (s. XVII), que estuvo activo hasta 1962. Después de pasar la iglesia, verás una calle estrecha que baja hacia el camino del río y que te permitirá subir a la Ermita de Santa Magdalena. Esta ermita, construida en el siglo XVII, de estilo barroco y restaurada en 1973, destaca por su altar de piedra y el pintoresco campanario de espadaña».