La nueva medida que lo cambia todo para los fumadores: esto es lo que va a pasar con las cajetillas de tabaco

Esto es lo que va a pasar con las cajetillas de tabaco, hay una nueva medida que lo cambia todo y que puede llegar a ser la que marque un antes y un después. La guerra contra el tabaco está en marcha en España, siendo uno de los países que ha empezado con fuerza a luchar contra este elemento.

Se calcula que fallecen cada año unas 50.000 personas como consecuencia del tabaco, ya sea a través del cáncer de pulmón o de problemas cardiovasculares, asociados al consumo de este elemento. Para acabar con las tentaciones, llegan cambios en las cajetillas de tabaco.

Todo lo cambiará para los fumadores esta nueva medida

España es uno de los países que ha iniciado la guerra contra el tabaco, que debe ayudar a miles de personas a alargar su esperanza de vida. El único elemento al que la OMS atribuye directamente distintas causas de muerte es el tabaco. Cuesta creer que hasta hace no muy poco, era algo habitual, fumar o ver fumar.

Hace unos años se fumaba en todos los sitios, hasta el propio médico podía fumarse un cigarro mientras te explicaba cómo aplicar el tratamiento. Un viaje en tren en un vagón de fumadores implicaba llegar al destino con la ropa totalmente impregnada de ese molesto olor y humo que nos rodeaba.

Pero en este 2024 parece que aquellos años quedan muy lejos. Se está intentando luchar con uñas y dientes contra un enemigo de la salud. Para hacerlo se han iniciado diversas campañas, además de subir el precio y ahora cambiar por completo las cajetillas del tabaco.

De esta manera se cree que se podrá impedir que las personas se enganchen a un hábito que no es nada bueno, sino todo lo contrario. Es el responsable de distintos tipos de cáncer y provoca una adicción contra la que es imposible luchar sin la ayuda de un especialista.

A partir de ahora, habrá un motivo más para no fumar y la respuesta estará en unas cajetillas que parece que cambian por momentos y que quizás tendremos que mirar dos veces o, directamente, no mirar. No solo por el precio, que será superior, como viene siendo habitual estos últimos años, sino también ante un aspecto que tendrá una gran repercusión.

Así serán las nuevas cajetillas de tabaco

Según el ministerio de Sanidad: «Cada año fallecen en España alrededor de 50.000 personas, como consecuencia del consumo de tabaco: el 33,1% se debe a cáncer de pulmón, siendo la primera causa de muerte atribuible al tabaquismo, seguido de enfermedades cardiovasculares, con un 27%, y enfermedades respiratorias, con un 23%. En la atención a las personas fumadoras, se deben garantizar la accesibilidad al consejo sanitario respecto al consumo de tabaco y la exposición al humo del tabaco ambiental, y a los distintos recursos de ayuda para dejar de fumar».

Por lo que durante este 2024 llega una medida destinada a evitar que varias personas se enganchen al tabaco. Tal y como explican: «Este proyecto de Real Decreto deriva de la necesidad de introducir diferentes mejoras, aún no contempladas en la regulación armonizada de la Unión Europea, y que han sido identificadas durante los últimos años, tanto a nivel epidemiológico y en los patrones de consumo como en la configuración actual del mercado de los productos del tabaco y de los productos relacionados».

Por lo que las cajetillas van a tener la marca más pequeña y estarán marcadas por unas fotos de los efectos del tabaco sobre la salud que ya llevan años acompañándonos. Han estado presentes para que algunas personas reflexionen sobre lo que les está haciendo a su cuerpo este hábito.

Una forma de no cuidarse lo suficiente que se ha convertido en un problema para los distintos sistemas de salud. Evitar que la población empiece a fumar o conseguir que lo deje después de años enganchados a este hábito puede repercutir en un sistema de salud que recibe de forma constante los efectos sobre el cuerpo de unos fumadores que se materializan con el paso de los años.

También se prohibirán una serie de aditivos y componentes que hasta la fecha han estado permitidos. Afectando aún más a la salud de las personas que sufren este hábito. La correcta catalogación con el elemento perjudicial que quizás hasta la fecha muchos no sabían que estaba presente ayudará también en la toma de decisiones para dejarlo.

Al igual que la comida, es importante saber en todo momento qué consumimos y quizás hasta la fecha, las cajetillas de tabaco, no lo han explicado bien. Ahora España se equipará a la normativa europea, por lo que tendrán que ponerlo correctamente explicado para que no haya ninguna duda al respecto.