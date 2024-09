No cometas este error: jamás calientes agua en el microondas

Calentar agua en el microondas parece una práctica rápida y conveniente, pero hay ciertos riesgos ocultos que muchos desconocen. Aunque este electrodoméstico es indispensable en la cocina moderna por su eficiencia y velocidad, no siempre es la mejor opción para todo tipo de alimentos o líquidos. Uno de los problemas más subestimados es que, a pesar de su aparente simplicidad, el microondas puede provocar situaciones peligrosas si no se usa como es debido.

Los líquidos, en particular, no se comportan de la misma manera cuando se calientan en un microondas en comparación con otros métodos tradicionales. Aunque puede parecer que todo está bajo control, lo cierto es que el calor generado por este electrodoméstico no se distribuye de manera uniforme. Esto puede dar lugar resultados inesperados y hasta peligrosos, sobre todo si no se toman las precauciones necesarias.

Por qué no debes calentar agua en el microondas

El uso del microondas para calentar agua es muy común, pero puede conllevar riesgos que no todo el mundo conoce. Aunque tendemos a pensar que el agua simplemente hierve sin mayores complicaciones, puede ocurrir un fenómeno llamado «sobrecalentamiento». En este caso, el agua alcanza temperaturas superiores al punto de ebullición sin llegar a burbujear, lo que provoca una falsa sensación de seguridad.

El peligro surge cuando al sacar el vaso o la taza de agua de agua del microondas, de repente se libera el calor acumulado en forma de vapor, lo que puede provocar quemaduras graves. Además, el uso de recipientes inadecuados puede aumentar la probabilidad de que el agua sobrecalentada se derrame o explote al sacarla del microondas.

Aunque pueda parecer simple teoría, lo cierto es que se han dado numerosos accidentes debido a esto, sobre todo cuando se calienta el agua en el microondas durante varios minutos. La ausencia de burbujeo en la superficie puede llevar a pensar que el líquido no está tan caliente, lo que aumenta el riesgo. Por estas razones, los expertos recomiendan utilizar el microondas con cuidado, asegurándose de utilizar recipientes aptos y no exceder el minuto o minuto y medio a la hora de calentar el agua.

Si se necesita agua caliente, es preferible hervirla en una olla o tetera, donde los signos de ebullición son más claros y seguros para evitar quemaduras o accidentes.

Alimentos prohibidos en este electrodoméstico

El microondas no es la mejor forma de calentar la leche materna, debido a su forma irregular de calentar los líquidos. Esto puede provocar que haya partes con temperaturas muy altas, lo que representa un riesgo para el bebé. Además, este calentamiento desigual puede degradar algunos nutrientes esenciales y anticuerpos presentes en la leche materna, comprometiendo su valor nutricional. Lo ideal es utilizar un calentador de biberones o un baño maría para calentarla de manera uniforme.

Aunque es posible calentar pescado en el microondas, no es recomendable. El pescado tiene un alto contenido de grasas naturales, y cuando se calienta en este electrodoméstico, puede desprender un olor muy fuerte que se adhiere al aparato. Además, el pescado corre el riesgo de secarse, perdiendo su textura y sabor. Por tanto, es preferible cocinarlo al vapor, en el horno o en una sartén, para preservar mejor su sabor y calidad.

Calentar un huevo con cáscara en el microondas puede resultar peligroso. La razón es que el vapor generado dentro del huevo no tiene un lugar por donde escapar, lo que provoca una acumulación de presión interna. En muchos casos, esto puede hacer que el huevo explote, ensuciando el microondas e incluso causando quemaduras a quien lo manipule. Aunque algunas personas intentan pinchar el huevo antes de calentarlo, no elimina completamente el riesgo, por lo que es más seguro utilizar métodos de cocción tradicionales.

Calentar chiles o pimientos en el microondas es peligroso debido a los vapores que liberan. La capsaicina, el compuesto responsable del picor, se evapora durante el proceso y, al abrir el microondas, el vapor puede irritar los ojos y la garganta, generando una sensación de ardor similar a la exposición a gas pimienta. Para evitar esta molestia, es preferible calentar estos alimentos en una sartén o en el horno.

Parece inofensivo, pero calentar uvas en el microondas puede causar problemas graves. Cuando las uvas se exponen a las microondas, tienden a generar plasma, una forma de materia que emite pequeñas chispas. Esto no sólo puede dañar el microondas, sino que también puede provocar un incendio. Por lo tanto, es mejor evitar calentar frutas pequeñas y jugosas en este electrodoméstico, ya que se suelen comportar de manera similar.

Las carnes procesadas, como las salchichas o el jamón, no se deben calentar en el microondas debido a su alto contenido de conservantes y aditivos. Al exponer estos productos a las microondas, se pueden generar compuestos dañinos para la salud. Algunos estudios indican que este proceso produce productos de oxidación del colesterol, lo que se asocia con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares.