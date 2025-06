Ni verde ni morado: si te pones ropa de estos colores vas a atraer a todos los mosquitos

Hay unos colores que llevamos en la ropa que nos servirán para atraer a todos los mosquitos sin ni siquiera saberlo. Hay algo que, sin duda alguna, se ha convertido en un problema cuando llega el buen tiempo. Las plagas como las de los mosquitos, se acabarán convirtiendo en uno de los elementos que pueden acabar de darnos más de una sorpresa inesperada en estos cambios que hasta la fecha no imaginaríamos. Por lo que, quizás hasta el momento no esperaríamos que tuviéramos por delante.

El verano es un reto para el que quizás no estamos del todo preparados. Tenemos que empezar a pensar en cómo acabar con unos mosquitos que esta temporada vamos a tener de forma masiva. Por lo que quizás hasta ahora no pensábamos que podríamos empezar a ver llegar de una forma muy distinta. Son días de ver algunos elementos que serán los que nos acompañarán en estas jornadas que nos esperan. Son tiempos de aprovechar cada truco para evitar que los mosquitos pueden acabar siendo un problema para todos. Con ciertas novedades que hasta el momento no esperaríamos.

Ni morado ni verde

Los colores que quizás pueden acabar siendo los que marcarán el antes que tenemos por delante. Por lo que, quizás hasta el momento no habíamos tenido en estos días por lo que, hasta el momento de apostar por lo que, habrá llegado el momento que estamos ante un cambio de ciclo.

Este tipo de tonos que nos gustarán más o menos, pueden actuar como polo de atención para unos insectos que pueden llegar a toda velocidad. Por lo que, quizás hasta el momento, no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar, con ciertos detalles que pueden acabar siendo lo que marque en estos días nuestro bienestar.

La ciencia ha demostrado que determinados tonos son capaces de atraer a uno de los insectos más molestos de esta temporada. No sólo puede acabar convirtiéndose en un problema cuando estamos disfrutando de una de esas noches mágicas.

Esos días en los que necesitamos descansar y un molesto ruido, sumado a una picadura que puede causar estragos. Es importante estar pendientes de algunos detalles que quizás nos eviten más de un susto, sobre todo, ante un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que marque un cambio que la ciencia nos descubre.

La ropa de estos colores va a atraer a los mosquitos

Los mosquitos se han convertido en un problema que pueden acabar siendo los que marcarán un antes y un después. Por lo que, quizás debemos empezar a tener en consideración determinados elementos que acabarán marcando unos elementos que, sin duda alguna, pueden acabar siendo esenciales.

Estamos ante una destacada novedad que quizás nos haga cambiar la manera en la que nos vestimos.

Tal y como nos descubren en un artículo publicado en la revista Nature: «Los mosquitos rastrean los olores, localizan huéspedes y encuentran parejas visualmente. El color de un recurso alimentario, como una flor o un huésped de sangre caliente, puede ser dominado por largas longitudes de onda del espectro de luz visible (de verde a rojo para los humanos) y es probablemente importante para el reconocimiento y la localización de objetos. Sin embargo, se sabe poco sobre los tonos que atraen a los mosquitos o cómo el olor afecta a los comportamientos de búsqueda visual de los mosquitos. Utilizamos un sistema de seguimiento 3D en tiempo real y un túnel de viento que permite un control cuidadoso del entorno olfativo y visual para cuantificar el comportamiento de más de 1,3 millones de trayectorias de mosquitos. Encontramos que el CO2 induce una fuerte atracción hacia bandas espectrales específicas, incluidas las que los humanos perciben como cian, naranja y rojo. La sensibilidad al naranja y al rojo se correlaciona con la fuerte atracción de los mosquitos al espectro de colores de la piel humana, que está dominado por estas longitudes de onda. La atracción se elimina filtrando las bandas naranjas y rojas del espectro del color de la piel e introduciendo mutaciones dirigidas a opsinas específicas de larga onda o detección de CO2. Colectivamente, nuestros resultados muestran que el olor es crítico para las preferencias de longitud de onda de los mosquitos y que el sistema visual de los mosquitos es un objetivo prometedor para inhibir su atracción por los huéspedes humanos».

A partir de ahora, dejaremos el rojo o el naranja fuera de nuestra colección de ropa de verano o de lo contrario, acabaremos atrayendo a los mosquitos. De una forma que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en consideración. Hay determinados colores que son más o menos atractivos para los mosquitos, uno de los más destacados de estos días que tenemos por delante.