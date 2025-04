Ni se te ocurra meter este alimento en tu airfryer: vas a incendiar tu cocina

Puedes incendiar tu cocina si metes este alimento en tu airfryer, por lo que necesitas estar pendiente de una serie de elementos que pueden ser claves. Es el momento de apostar claramente por una serie de detalles que pueden acabar siendo los que marcarán una diferencia importante en todos los sentidos, a la hora de cocinar con un electrodoméstico que nos puede cambiar la vida por completo. La freidora de aire o airfryer nos ayuda a preparar una gran variedad de comidas sin apenas esfuerzo.

Vas a incendiar tu cocina

Este alimento no debes cocinarlo con tu airfryer

Los expertos que venden este tipo de freidoras y que las conocen bien, nos han dado una serie de consejos para poder aprovechar al máximo este electrodoméstico. Hay alimentos que podemos cocinar y otros, que será mejor que no, para evitar más de un susto.

Desde PcComponentes nos dicen que: «No se debe meter en la airfryer aquellos ingredientes que contengan mucha humedad como las verduras de hoja verde (espinaca o col rizada) o las verduras congeladas. Esto se debe a que los alimentos con exceso de humedad pueden generar vapor que impida una cocción correcta y pueden quemarse. Pasa igual con aquellas verduras o alimentos que necesitan algo de agua para cocinarse correctamente, como es el caso del brócoli».

Siguiendo con la misma explicación: «Por el mismo motivo que el anterior, los alimentos empanados con textura líquida no se fríen bien. Al no estar sumergidos en aceite, la masa tiende a despegarse y acaba creando un desastre en la freidora de aire. Una buena alternativa es empanar con pan rallado o panko para que se doren bien y no se desprenda el rebozado. Siguiendo con los ejemplos anteriores, ni el arroz ni la pasta se cocinan bien en la freidora de aire porque necesitan agua o caldo y por ello no pueden cocinarse en este aparato. Sí que puedes añadir estos ingredientes previamente cocinados en la airfryer para terminar una receta».

También lanzan una alerta sobre un alimento que no debe ponerse en la airfryer o puede incluso acabar con ella: «Cocinar palomitas en una airfryer puede ser todo un reto, es una de las recetas a las que hay que ponerles mucho cuidado. No es la mejor opción, aunque encontrarás muchas recetas en internet. El mayor problema es que los granos de maíz pueden meterse en los conductos y obstruirlos, llegando a romper la freidora. Incluso al saltar pueden quedar en contacto con las resistencias superiores que producen el calor y formar un auténtico caos. Tenemos que sumar que, si no calculas bien la cantidad y añades demasiado maíz, no se cocinarán bien y se quemarán. Además, no suelen quedar tan bien como en una olla o en un microondas».

