La mejor forma de acabar con el problema de aparcar la han dado las redes sociales con un truco que nadie entiende. Llegar a cualquier parte con nuestro propio coche nos ha generado una serie de costumbres que no son nada buenas. Querer aparcar casi en la puerta del establecimiento o dejar a los niños en la entrada del colegio para que no se mojen o tengan que caminar de más, son sistemas que no acabará causando más de un problema. Por lo que este truco quizás nos abra la puerta a una nueva forma de aparcar que quizás desconocíamos.

Es difícil de entender esta forma de aparcar

Las grandes ciudades tienen el sitio de aparcar justo, es decir, hay más coches que plazas, por lo que es complicado encontrar un hueco. Especialmente si es una zona comercial donde cada día pueden entrar cientos de personas. Todas quieren aparcar en el mismo sitio, cerca de sus tiendas favoritas.

Pero las plazas son las que son. De igual forma que en el vecindario, seguro que conoces todos los coches, son de aquellos que, igual que tú quieren caminar lo menos posible y tener vigilado su coche desde la ventana, en caso de no disponer de un parquin en donde guardar el vehículo.

Por lo que no es de extrañar que, dependiendo de la hora, poner o sacar el coche de su estacionamiento sea toda una odisea. Para acabar con este inconveniente, nada mejor que hacerlo con un truco que ha dejado a las redes sociales en shock. La realidad es que nadie entiende cómo funciona, pero lo acaba haciendo.

Vemos una demostración en vivo y en directo que realmente deja a todos en shock al ver cómo se cumple con lo esperado. Son unos jóvenes que han decidido probar con un truco para evitar que nadie les quite la plaza de parquin. Lo han hecho de una forma no demasiado adecuada, ya que puede provocarles otros problemas, pero al final ha funcionado.

Este vídeo acumula miles de visitas y parece que tiene mucho que ofrecer a aquellos que quiere buscar sistemas para llegar a su casa antes que nadie. O al menos intentarlo de la mano de esta forma de mantener el parquin cuando deben dejarlo para comprar o ir a buscar a los niños a extraescolares.

Esta es la mejor forma de acabar con el problema al aparcar

Lo que hacen en esta publicación viral es marcar el sitio con una bolsa de basura llena. Algo que, antes de que intentes hacerlo, es ilegal y conlleva una multa. Ya que no se puede tirar la basura en la acera o en una plaza de parquin, hay basureros en donde se deposita sin que conlleve una sanción.

El problema de la bolsa de basura es que, al parecer, nadie la ha tocado, por lo que, la persona que ‘reserva’ de esta manera el sitio donde aparcar, acaba encontrando el hueco que necesitaba. Es algo que funciona o al menos lo vemos en este vídeo que ha dado la vuelta al mundo.

Sus creadores afirman que: “Hemos dejado una bolsa hace una hora para ver si no nos quitaban el sitio. Ha aparcado un camión… ah no, no, está ahí la bolsa. ¿Nos darán el C1 de cuñadísimo con esto? Porque aquí sigue». Dando muestras de su sorpresa cuando al retirar la bolsa de basura han podido aparcar en el lugar que tenían seleccionado y han abandonado.

Los comentarios a este vídeo ya advierten de que no siempre funciona, algunos afirman que: “El de la frutería de mi calle deja un montón de cajas vacías hasta que un vecino se cansó, las quitó delante él y aparcó». Por lo que a veces dejar algo en el lugar que uno quiere aparcar no es una solución. Pese a que son muchos, a juzgar por los comentarios a este vídeo que lo hacen, los resultados son desiguales. Antes de hacerlo, debemos tener en cuenta que no se pueden dejar elementos en la vía, es un error que puede costarnos una buena multa.

Especialmente cuando estamos ante un espacio que es de todos. Si fuera tan fácil reservar las plazas, todo el mundo haría lo mismo. Con lo cual, encontraríamos cajas, bolsas de basura y quizás hasta muebles tiradas por la calle, algo que quizás acabaría colapsando las ciudades, además de darles muy mala imaginen.

No, no es una forma correcta de aparcar, aunque se haya viralizado. La suerte es la que marca estos aparcamientos que, a veces encontramos sin esperarlo. Podemos llegar al mismo tiempo que alguien que se marcha y de esta manera poder estacionar el coche donde queremos. Aunque no es la habitual y no normal es dar algunas vueltas hasta que aparece el lugar ideal que buscamos.