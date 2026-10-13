El meteorólogo Frank Deboosere quiere eliminar el horario de verano: «Esto no es lógico»

El cambio de hora volverá a atrasar los relojes en España con la llegada del otoño. Como ocurre cada año, dejaremos atrás el horario de verano para pasar al horario de invierno en cumplimiento de la normativa europea. En la Península y Baleares, a las 03:00 horas del domingo 25 de octubre, los relojes volverán a marcar las 02:00 horas. En Canarias, el ajuste tendrá lugar a las 02:00 horas, cuando serán nuevamente la 01:00 horas.

Sin embargo, el cambio de hora lleva años siendo objeto de debate. Una de las principales controversias gira en torno a si el ahorro energético justifica los posibles efectos sobre el descanso y las actividades cotidianas. Además, esta medida no modifica la cantidad de horas de luz solar que hay cada día desde el punto de vista astronómico. Lo que cambia es la relación entre la hora oficial y la posición del sol.

¿Adiós al horario de invierno?

En Europa, el cambio de hora en primavera y otoño se aplicó por primera vez durante la Primera Guerra Mundial con el objetivo de ahorrar energía y volvió a implantarse en numerosos países durante la década de 1970. La primera norma comunitaria sobre los horarios de verano e invierno se aprobó en 1980, y la Directiva actual entró en vigor en 2001. Según sus disposiciones, todos los Estados miembros adelantan sus relojes el último domingo de marzo para adoptar el horario de verano y los atrasan el último domingo de octubre para volver a la hora oficial de invierno.

En este contexto, el meteorólogo Frank Deboosere aboga por mantener el horario de invierno permanentemente.» En mi opinión, sería mucho mejor mantener el horario de invierno como horario estándar durante todo el año, pero permitir que la gente llegue al trabajo una hora antes durante los meses de verano. Así, puedes elegir si trabajar temprano o tarde. De esta forma, las horas punta de la mañana y de la tarde se distribuyen mucho mejor. Menos atascos, menos contaminación y mucho tiempo y dinero ahorrados», explica.

Si España optara por mantener el horario de verano durante todo el año (UTC+1 en invierno y UTC+2 en verano, como ocurre actualmente en verano), las mañanas serían más oscuras, sobre todo durante los meses invernales. En las ciudades del interior, el amanecer podría retrasarse hasta después de las 9:00 horas e incluso aproximarse a las 10:00 horas. A cambio, habría más luz por la tarde: en invierno podría anochecer a las 20:00 horas, mientras que en verano oscurecería después de las 22:00 horas.

Mientras, si España optara por mantener el horario de invierno durante todo el año, adoptando el huso de Greenwich (UTC+0), amanecería y anochecería antes durante los meses invernales. En Madrid, por ejemplo, el sol saldría alrededor de las 8:00 horas, y se pondría a las 18:00 horas, aproximadamente. En verano, las jornadas seguirían teniendo muchas horas de luz, aunque anochecería en torno a las 21:00 horas, en vez de a las 22:00 horas como sucede actualmente.

Mantener el horario de verano durante todo el año ofrecería algunas ventajas; las tardes serían más largas para disfrutar del ocio, impulsar la actividad de la hostelería y favorecer el turismo. Sin embargo, también podría tener consecuencias negativas para el descanso y la salud; en invierno, muchas personas comenzarían su jornada laboral o escolar todavía de noche, lo que podría alterar los ritmos circadianos, aumentar la somnolencia y repercutir en la productividad.

La posibilidad de mantener el horario de verano durante todo el año ya se ha probado en otros países, aunque en algunos casos la medida terminó revirtiéndose. Estados Unidos lo implantó en 1974, en plena crisis energética, pero volvió al sistema anterior menos de un año después, tras las críticas por la falta de luz durante las primeras horas del día. Rusia siguió un camino similar: adoptó el horario de verano permanente en 2011, pero lo abandonó en 2014 debido al descontento de la población.

«La Comisión Europea presentó el proyecto de Directiva sobre el cambio de hora estacional. Sin embargo, El Consejo aún no ha adoptado su posición sobre la propuesta. Para constituir la posición del Consejo se necesita una mayoría cualificada de Estados miembros, que también es necesaria para dar su apoyo al texto definitivo negociado con el Parlamento Europeo. En caso de adoptarse, la Directiva suprimirá los cambios horarios bianuales en la UE, conocidos como hora de verano e invierno», detalla el Consejo Europeo.

Desfase horario

El caso de España es particular, ya que utiliza un huso horario que no se ajusta a su ubicación geográfica. La península y Baleares siguen el horario de Europa Central (UTC+1), al igual que países como Alemania, Francia e Italia, mientras que Canarias utiliza el de Europa Occidental (UTC+0). Sin embargo, por su posición longitudinal, gran parte del territorio español encajaría mejor en el huso de Greenwich, compartido con Portugal y el Reino Unido. Esta diferencia hace que la hora solar en España esté una hora por detrás de la hora oficial durante el horario de invierno.