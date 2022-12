Los mejores viajes para hacer en 2023 y cuándo te saldrán más baratos: ¡Reserva ya!

Quedan apenas un par de semanas para que finalice el año 2022, lo que supone que es ya momento de recopilar los datos más interesantes de este año y pensar en los que lo van a ser el próximo, en diferentes ámbitos. Te contamos los mejores viajes para 2023, aquellos destinos que están llamados a ser los grandes éxitos en el sector turístico para los viajeros españoles… ¡ve preparando tus vacaciones!.

La agencia online Rumbo.es ha elaborado una lista con algunas tendencias de viaje de cara al 2023 gracias a los datos extraídos de las reservas que sus usuarios han realizado ya de cara al próximo año, incluyendo también una previsión de qué meses serán los más baratos para reservar tus vacaciones y así ahorrarte un dinerito, que por poco que sea siempre viene bien.

¿Cuándo saldrá más barato viajar en 2023?

El año que estamos a punto de dejar atrás ha sido el año de recuperar los viajes tras la pandemia, un año con cierta normalidad aunque aún sea necesaria la mascarilla para viajar en casi cualquier medio de transporte en muchos países pero donde indudablemente el número de viajes ha aumentado. Según estos datos de Rumbo.es, los mejores precios para viajar en 2023 son para viajar en la semana del 9 al 15 de enero, la semana del 24 al 30 de abril y la del 8 al 14 de mayo.

Estos serán los mejores viajes del 2023

Entre los destinos más reservados ya para el próximo año, el exotismo se lleva la palma gracias a países como Marruecos, Turquía y Egipto, destinos que además no son muy caros para estar allí, por lo que los viajes no requerirán de un gran presupuesto. Marruecos es el destino más reservado, por lo que se va a convertir en un destino top en 2023, siendo además muy cercano a España, por lo que el viaje no será muy largo ni muy costoso.

Otro de los destinos más deseados es Japón, uno de los países con mayores índices de turismo cada daño y que cada vez más españoles quieren visitar. Tras abrir sus fronteras a los visitantes extranjeros tras dos años de cierre por la pandemia, el país nipón está arrasando en reservas y búsquedas tanto de vuelos como de paquetes de vuelo+hotel. Curioso también el dato de reservas para Londres en la fecha en la que se celebrará allí el Festival de Eurovisión, que aunque este año lo ganó Ucrania, no se podrá celebrar en ese país debido al conflicto con Rusia.

En lo que a viajes para 2023 de larga distancia se refiere, Nueva York se sigue llevando la palma y sigue siendo el destino soñado de millones de personas de todo el mundo. Destinos paradisiacos como República Dominicana está también entre los primeros puestos de búsquedas y destinos soñados para el próximo año.

Por supuesto, todos estos datos se refieren a destinos buscados por españoles para viajar al extranjero, ya que nuestro país seguirá siendo un año más uno de los destinos más visitados a nivel mundial.