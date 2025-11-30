Lo haces sin parar con la puerta de casa y es peligroso: los expertos mandan una alerta

Los expertos mandan una alerta, esto que haces sin parar con la puerta de casa es peligroso, por lo que, habrá llegado el momento de aprovechar cada uno de los detalles de tal forma que lograremos un cambio importante. Un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podría ser un peligro. Es momento de aprovechar cada uno de los detalles que hasta la fecha no habíamos tenido en cuenta.

Los expertos mandan una alerta

Esto que haces sin parar con la puerta de casa es un riesgo

Los expertos del blog de Hermanosjustos nos dan una serie de inconvenientes e incluso riesgos que provoca dejar la llave puesta en la puerta.

Vulnerabilidad ante técnicas de robo. Aunque a primera vista parezca que dejar la llave puesta por dentro dificulta el acceso desde el exterior. Esta práctica puede, de hecho, facilitar el trabajo de los ladrones. En los casos en los que se tenga instalada una cerradura de borjas, existen técnicas, como el uso de herramientas específicas para girar la llave desde fuera, que pueden hacer que tu hogar sea más vulnerable a los robos. Cuando se trata de llaves de puntos, el dejarlas puestas por la parte interior, no aumenta ni disminuye la vulnerabilidad de la puerta, solo incomoda si alguien con llave pretende entrar en la vivienda obstaculizándole el paso, o puede ser un impedimento si al salir de la vivienda se dejan puestas olvidadas no permitiendo volver a entrar con otra llave.

Obstáculo en emergencias. En situaciones de emergencia, como un incendio o una emergencia médica, tener la llave puesta por dentro puede retrasar la entrada con llave de algún familiar o persona con llave encargada de facilitar acceso en caso emergencia.

Este retraso podría tener consecuencias graves, ya que cada segundo cuenta en estas circunstancias. Los bomberos o paramédicos pueden enfrentarse a dificultades innecesarias si la llave bloquea su acceso rápido a la vivienda.

Inconvenientes diarios. Además de los riesgos de seguridad, dejar la llave puesta por dentro puede causar molestias en la vida cotidiana. Si un miembro de la familia llega a casa y encuentra la llave puesta por dentro, no podrá usar su llave para entrar.

Esto puede ser frustrante y potencialmente peligroso, especialmente si la persona en el interior no puede abrir la puerta rápidamente debido a una emergencia o simplemente porque no está disponible.

Falsa sensación de seguridad. Confiar únicamente en la práctica de dejar la llave puesta puede generar una falsa sensación de seguridad. Es necesario recordar que esta medida no es efectiva, por lo que utilizar esta práctica puede llevar a descuidar otras formas de protección, como la instalación de sistemas de alarma, cámaras de vigilancia o cerraduras de alta seguridad, que sí son realmente efectivas.