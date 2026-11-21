Lao Tsé, el filósofo chino al que se considera fundador del taoísmo, dejó una lección sobre liderazgo que figura entre las más recordadas de la historia: «Para liderar a la gente, camina tras ellos». La frase propone que quien dirige no se coloque delante para mandar, sino detrás, sosteniendo a quienes avanzan y cediéndoles el protagonismo.

Lo dijo un pensador de hace más de dos mil años y, sin embargo, encaja con la manera actual de entender un equipo. Para él, guiar significa dar poder a los demás, no dominarlos ni controlarlos. Esa sentencia esconde toda una forma de vivir que prima lo sencillo, la sinceridad, la modestia y el desprendimiento.

¿Qué significa la frase de Lao Tsé sobre liderar caminando detrás de la gente?

Caminar tras los demás supone renunciar al papel del jefe que ordena desde el frente. El líder que sigue el paso de su gente observa, escucha y deja que cada persona tome sus propias decisiones. Su tarea deja de ser dar órdenes y pasa a ser facilitar que otros crezcan.

El mensaje conecta con un concepto central del Tao Te Ching, el wei-wu-wei, que suele traducirse como «acción a través de la inacción». No invita a la pasividad, sino a no empeñarse en forzar las cosas, porque la obstinación entorpece su curso natural. Según el filósofo, los fines se alcanzan respetando cómo crece y decrece cada cosa por naturaleza.

También sostenía que una sociedad saturada de normas resulta más difícil de gobernar, ya que ahogan la libertad de la gente, y rechazaba la violencia. Trasladada a un grupo de trabajo, la lógica es la misma: quien impone de más recorta la libertad de los demás.

Cómo aplicar el consejo de Lao Tsé en el trabajo y en la vida diaria

Llevar la frase a la práctica empieza por escuchar antes de decidir. Un responsable de equipo puede dejar que sean otros quienes propongan, confiar en ellos para repartir tareas y reconocer los logros ajenos sin quedarse con el aplauso. Esa humildad y ese desapego son justo los valores que defendía el filósofo.

El consejo no se limita a la oficina. En una familia, un grupo de amigos o un proyecto compartido, ir un paso por detrás permite que cada uno encuentre su propio ritmo. Quien acompaña en lugar de empujar suele ganarse algo que el mando por sí solo no consigue: la confianza de los demás.

¿Quién fue Lao Tsé y qué se sabe de su vida?

Su existencia histórica es objeto de debate. La tradición china sitúa su vida en el siglo VI a. C., aunque muchos eruditos modernos la retrasan hasta el siglo IV a. C., en la época de los Reinos Combatientes. Su nombre funciona como un tratamiento de respeto: «lao» significa anciano y «zi» era una fórmula reservada a eruditos virtuosos, de ahí la traducción habitual de «viejo maestro».

Los relatos lo describen como custodio de los documentos de la corte de los Zhou y coetáneo de Confucio, algo mayor que él. Harto de la podredumbre política y de la decadencia de aquel tiempo, dejó la corte y emprendió camino hacia occidente sobre un búfalo.

En el paso de Shanggu, un guardián reconoció al sabio y le suplicó que dejara por escrito su doctrina. Así nació el Tao Te Ching, «El libro del camino y la virtud», de 81 capítulos. Hasta entonces Lao Tsé solo había transmitido su filosofía de forma oral. Los mitos posteriores lo elevaron a deidad principal del taoísmo.