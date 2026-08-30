El importante proverbio chino que deberíamos aplicar en la vida: «El que pregunta es tonto cinco minutos; el que no pregunta es tonto toda la vida»

A veces, el miedo a parecer ignorantes nos lleva a guardar silencio y a no preguntar aquello que desconocemos. Sin embargo, un antiguo proverbio chino resume con sencillez una valiosa lección: «El que pregunta es tonto cinco minutos; el que no pregunta es tonto toda la vida». Una reflexión que reivindica la curiosidad y el aprendizaje y que recuerda que admitir que no sabemos algo puede ser el primer paso para crecer y adquirir nuevos conocimientos.

El proverbio chino nos enseña que la vergüenza debería ser breve y que el orgullo nunca tiene que frenar el crecimiento, ya que la curiosidad es poder y demuestra humildad. Es ese tipo de cosas lo que define la inteligencia de cada uno, ya que demuestra nuestra valentía de buscar respuestas y, al mismo tiempo, fomenta la eficiencia al resolver una duda en poco tiempo en vez de arrastrar un error durante años.

Al mismo tiempo, nos invita a promover el hecho de tener iniciativa y ser agentes activos de nuestro propio aprendizaje y no ser observadores pasivos. Asimismo, cuestiona el juicio ajeno que pueda frenar nuestro propio potencial, al recordarnos que los expertos comenzaron siendo ignorantes que se atrevieron a preguntar.

Importancia de preguntar

Por tanto, es importante saber que preguntar no es ningún tipo de error, sino que es una forma de aprender (no saber no es ser ignorante), pero sobre todo, hay que destacar la importancia de equivocarse, ya que hay muchos que prefieren callarse a equivocarse públicamente.

Es por ello que es importante crear en distintos ambientes de la vida, como colegios o universidades, ambientes donde las personas puedan preguntar sin miedo a ser juzgadas. Toda esta disyuntiva es curiosa en una sociedad donde tenemos acceso inmediato a todas las cosas gracias a Google, pero seguimos necesitando saber qué preguntar y cuándo pedir ayuda.