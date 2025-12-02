Los gestos que confirman que España es el país más amable de Europa y no hay discusión: lo dice la ciencia

Sanrio, la compañía japonesa creadora de Hello Kitty, ha presentado el informe «El Estado de la Amabilidad en Europa», elaborado junto a YouGov. Un estudio que revela que España es el país más amable de Europa, seguida por Reino Unido, Francia y Alemania. Silvia Figini, directora de operaciones de Sanrio para EMEA, India y Oceanía, afirma: «Siempre hemos visto a Hello Kitty como nuestra embajadora de la amabilidad y la amistad, así que apoyar esta investigación se sintió completamente natural. Los resultados son una grata sorpresa y reafirman que la amabilidad es un valor universal. La amistad y la amabilidad han estado siempre en el corazón de Hello Kitty. Incluso el gesto más pequeño puede marcar una gran diferencia y generar un cambio positivo duradero. Cuando elegimos la amabilidad, nos sentimos más felices, inspiramos esperanza y animamos a otros a hacer lo mismo. Invitamos a todos a unirse a este movimiento, porque, como nos recuerda Hello Kitty, nunca se tienen demasiados amigos».

Según este informe, siete de cada diez europeos tuvieron un gesto amable durante la última semana. La emoción más asociada a estos gestos es la felicidad, seguida de la gratitud, la calma y la esperanza. Este fenómeno, conocido como «efecto warm-glow», describe la sensación de bienestar que se experimenta al hacer algo bueno. En España, somos líderes en ofrecer ayuda práctica (63%) y apoyo emocional, convirtiendo la empatía en parte integral del estilo de vida.

España es el país más amable de Europa

Comparativamente, otros países muestran patrones distintos. En Italia, la frecuencia de voluntariado o apoyo comunitario es más baja (14% frente a la media europea del 19%), mientras que en Reino Unido los gestos de generosidad tienden a enfocarse en donaciones de dinero o bienes (30% frente a una media del 20%). En Alemania, es más habitual dar pequeños regalos sorpresa (41%) o brindar apoyo en momentos difíciles (50%).

Los gestos más comunes de amabilidad incluyen los cumplidos, la escucha activa y el apoyo emocional. En España y Francia, el 64% de estos actos se concentran especialmente en el entorno familiar, mientras que en Reino Unido empiezan a ganar protagonismo en redes sociales. Casi la mitad de los gestos amables en España (48%) ocurren en el trabajo o en espacios públicos, demostrando que la empatía se extiende más allá del hogar. Los españoles son especialmente atentos con sus parejas (40% frente a la media europea del 34%), mientras que los italianos muestran menor tendencia en este ámbito.

El estudio también destaca la diferencia generacional y de género: las mujeres lideran la amabilidad emocional, especialmente a través de la empatía y la escucha (58% frente al 42% de los hombres). Entre los jóvenes, ser amable puede percibirse como un reto emocional, pero también como una oportunidad de construir relaciones honestas y saludables.

Muchos jóvenes reconocen que no siempre es fácil ser amable; si las expectativas no se cumplen, puede resultar agotador a largo plazo. En Francia, la reflexión sobre la amabilidad es más común entre las personas mayores, mientras que en Reino Unido, los mayores de 55 años son quienes más la practican.

Con la campaña «Hello Kitty, Hello Kindness», Sanrio invita a redescubrir el poder transformador de los pequeños gestos en la vida diaria. Habrá activaciones especiales en España, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, basadas en la idea de que «ser amable nunca pasa de moda».

El poder de la amabilidad

La amabilidad es un rasgo de la personalidad que se puede describir como cooperativo, educado, afable y amigable. Las personas amables se enfocan más en los demás que en sí mismas. Buscan el bien común, escuchan las opiniones ajenas y priorizan la armonía sobre la discordia, al tiempo que respetan y empatizan con todos, tratándolos como iguales.

Además, las personas amables manejan mejor sus emociones negativas, evitan conflictos y suelen ver a otros desde una perspectiva positiva. En cambio, quienes se muestran menos amables tienden a ser manipuladores, insensibles, agresivos y competitivos.

«La amabilidad también puede ser contagiosa: los actos desinteresados inspiran comportamientos similares en otros, fomentando compasión y cooperación. Este rasgo, influenciado tanto por la genética como por la crianza, tiene beneficios prácticos, sociales y emocionales, y es especialmente útil en trabajos que requieren interacción con personas, como ventas o recursos humanos, donde la empatía y la colaboración son esenciales para el éxito», recoge Psychology Today.

En conclusión, España es el país más amable de Europa, pero la amabilidad no es un acto aislado, sino un estilo de vida profundamente arraigado en la cultura y la sociedad. La combinación de apoyo emocional, ayuda práctica y atención a los demás refuerza los vínculos interpersonales y contribuye a una convivencia armoniosa.