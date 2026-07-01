Friedrich Nietzsche, filósofo, sobre la inteligencia: «La potencia intelectual de un hombre se mide por la dosis de humor que es capaz de utilizar»

Hoy, Día Internacional del Chiste, todo el mundo debería reírse, pero no es para que cualquiera se tome todo a broma, porque eso dice mucho de la inteligencia de una persona. Inteligente fue el humorista Wayne Reinagel cuando se inventó este día internacional en 1994 para promocionar sus libros, pero que ha acabado asumida por todo el mundo.

No hay mejor manera de celebrar el humor que con una frase de uno de los filósofos más irónicos y serios de la historia. Friedrich Nietzsche, uno de los pensadores más reconocidos por sus grandes bigotes, pero nunca por su sonrisa, sabía que el humor es una de las expresiones más altas de la inteligencia.

«La potencia intelectual de un hombre se mide por la dosis de humor que es capaz de utilizar» es una frase que se le atribuye a Nietzsche, que resume su pensamiento en torno a la trascendencia del sentido del humor. En una de sus obras más importantes, ‘Más allá del bien y del mal’, escribió: «Suponiendo que los dioses también practiquen la filosofía… podemos estar seguros de que saben reír de una manera sobrehumana y nueva».

Posteriormente, en una de las notas incluidas en ‘La voluntad de poder’ precisó: «Quizás yo sea quien mejor sabe por qué solo el hombre ríe; solo él sufre tan profundamente que tuvo que inventar la risa». Lo que quería decir es que la risa era una respuesta humana nacida de un mecanismo de defensa contra el peso existencial de la conciencia humana.

La risa, según Nietzsche

Él asegura que quien se ría de la vida, de las circunstancias o de sí mismo, demuestra que ha alcanzado una distancia sana con respecto a sus propios dramas. Reír es una forma de afirmar que aceptas y disfrutas de las circunstancias que la vida te presenta y podrás vivirlas una y otra vez, sin ningún tipo de pena.

Tomarse todo tan en serio no es una señal de profundidad, sino una señal de rigidez mental. Las personas que no pueden reírse de nada suelen estar atrapadas en una imagen personal que no pueden permitirse cuestionar. Las reflexiones sobre la vida de Nietzsche son tan poderosas como sus críticas más demoledoras.