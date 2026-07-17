La frase de Steve Jobs que millones de personas siguen recordando: «Tu tiempo es limitado, así que no lo malgastes viviendo la vida de otro»

Uno de los empresarios que más impacto ha tenido en nuestra sociedad ha sido Steve Jobs (1955-2011). Fue el famoso codirector y director ejecutivo de Apple y fue considerado un visionario tecnológico, y el máximo accionista individual de The Walt Disney Company. Fue uno de los principales culpables de la transformación radical de las industrias tecnológicas, la música digital y la telefonía móvil.

Hoy rescatamos una de sus icónicas frases que nos dejó en la ceremonia de graduación de la Universidad Stanford el 12 de junio de 2005. Durante el discurso de graduación, Jobs animaba a los graduados a no quedar atrapados en los deseos de otras personas y les instaba a tener el coraje de seguir su propia intuición.

El significado detrás de la cita

Estas palabras pronunciadas por Steve Jobs no fueron un simple consejo empresarial o una lección motivacional. El tiempo es el único recurso que no se puede recuperar, aunque tengas todo el dinero del mundo. Evidentemente, tampoco lo puedes comprar. Jobs veía la muerte como una herramienta que te ayudaba a alejarte de lo insignificante y centrar el foco en lo que realmente es importante.

Siempre nos han dicho que hagamos lo que queremos y que no hagamos lo que quieren otras personas. Muchos padres intentan plasmar sus sueños en la vida de sus hijos, negándoles la posibilidad de elección y condenándoles a estudiar, hacer o trabajar en lugares donde no quieren. Al seguir caminos preestablecidos por la familia, la sociedad o la cultura sin cuestionarlos, renuncias a tu individualidad.

Dejar que las opiniones, críticas y expectativas ajenas nos molesten solo provocará ruido en nuestro cerebro. Si dejas que te afecten y controlen tus decisiones, terminarás construyendo una vida que no quieres ni es tuya.

Steve Jobs pretendía despertar del piloto automático a los jóvenes que tienen toda la vida por delante. Nos recuerda que la complacencia y el miedo al qué dirán son un desperdicio de nuestra breve existencia.