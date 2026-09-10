Los fontaneros lo tienen claro: éste es el método más eficaz para eliminar el sarro de la ducha y recuperar la presión del agua

Con el paso del tiempo, los cabezales de ducha acumulan los minerales que contiene el agua, sobre todo calcio y magnesio. Es lo que se conoce como sarro, y puede terminar obstruyendo los pequeños orificios, haciendo que el chorro pierda intensidad o incluso se desvíe en distintas direcciones. Durante mucho tiempo, la mezcla de vinagre y bicarbonato se ha considerado un remedio casero capaz de solucionar prácticamente cualquier problema relacionado con la limpieza del hogar.

Sin embargo, la química demuestra que no es tan eficaz como parece. El profesor Nathan Kilah, de la Universidad de Tasmania, explicó en The Conversation que al combinar ambas sustancias se neutralizan entre sí, generando agua, acetato de sodio y dióxido de carbono. Si bien la efervescencia puede dar la impresión de que la mezcla es efectiva, en realidad no disuelve los depósitos de carbonato de calcio. Por ello, frente a algunos de los remedios más populares, el ácido cítrico se presenta como una alternativa muy eficaz para eliminar el sarro.

El truco definitivo para eliminar el sarro de la ducha

El procedimiento es bastante sencillo y no requiere productos especiales. Sólo hay que seguir unos pasos para que el ácido cítrico pueda eliminar las incrustaciones de cal:

Desmonta el cabezal de la ducha, si es posible. Al retirarlo de la manguera será mucho más fácil sumergirlo por completo y conseguir que el producto llegue a todos los orificios. Prepara la mezcla. Disuelve aproximadamente dos o tres cucharadas de ácido cítrico en un litro de agua tibia. Remueve bien hasta que los cristales se hayan disuelto por completo. No es necesario utilizar agua muy caliente. Introduce el cabezal en la solución. Déjalo completamente sumergido durante 45 minutos. Si hay mucha acumulación de cal, se puede dejar hasta dos horas. Si no puedes desmontarlo, llena una bolsa de plástico con la solución de ácido cítrico para cubrir los orificios del cabezal y ajústala alrededor de la pieza con una goma o cuerda, procurando que quede bien sujeta. Una vez terminado el remojo, retira el cabezal y enjuágalo con agua para eliminar los restos de ácido y las partículas de cal que se hayan desprendido. Limpia los orificios. Si todavía queda alguna incrustación visible, puedes frotar suavemente la superficie con un cepillo pequeño o dejar que el agua pase a presión por los agujeros para ayudar a expulsar los restos. Vuelve a colocar el cabezal y abre el grifo durante unos segundos. De esta manera se eliminan posibles residuos que hayan quedado en el interior.

El mejor remedio casero para dejar la mampara impecable

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La mampara de la ducha es una de esas zonas del baño que parecen limpias después de pasar un trapo, pero que, cuando les da la luz, dejan al descubierto todas las marcas acumuladas. Con el tiempo, gotas de agua, restos de jabón, grasa corporal y, sobre todo, cal, terminan formando una película blanquecina. En este contexto, uno de los remedios caseros más sencillos y efectivos para recuperar su brillo combina vinagre blanco y agua.

La preparación es muy simple. Mezcla aproximadamente una parte de vinagre blanco con una parte de agua tibia y coloca la solución en un pulverizador limpio.

Primero, elimina la suciedad superficial. Antes de aplicar el remedio, aclara la mampara con agua para retirar restos de jabón, cabello y otras partículas. Si hay mucha suciedad, puedes pasar una bayeta húmeda. Después, aplica la mezcla. Pulveriza la solución de agua y vinagre sobre el cristal, prestando especial atención a las zonas con marcas blancas de cal. Déjala actuar unos minutos. A continuación, frota suavemente con una bayeta de microfibra o una esponja suave. Aclara con abundante agua. Por último, seca completamente el cristal.

En las juntas y esquinas, donde suelen acumularse restos de jabón y suciedad, un cepillo pequeño de cerdas suaves puede facilitar la limpieza. En definitiva, para que una mampara de cristal brille como el primer día, una combinación de agua tibia y vinagre blanco pueden convertirse en un sencillo aliado contra las marcas de agua y los restos de cal.