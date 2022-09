Fin a la polémica: ¿Qué engorda más una cerveza o una cocacola?

Cuando salimos a tomar algo con amigos, en pareja o con familia, siempre apetece algo especial, como un refresco o una cervecita, pero también surge la duda en ocasiones de qué será mejor tomar de esas dos bebidas. Si alguna vez te has preguntado si engorda más la cerveza o la cocacola, hoy te despejamos la duda y te contamos el por qué.

Hay bebidas que te «penalizan» con muchísimas calorías cuando te las tomas, lo cual no resulta nada agradable especialmente si estás a dieta o quieres controlar tu alimentación de forma precisa, ya que una bebida cargada de calorías puede dejarte sin cenar para no consumir muchas más de las que tienes estipuladas. Lo ideal es que en tus hábitos no haya bebidas que te aporten calorías, o que el aporte sea mínimo, así puedes emplear esas calorías en comida.

¿Engorda más la cerveza o la cocacola?

Cerveza y cocacola son las dos bebidas más consumidas en nuestro país, y en muchísimos otros, sin contar con el agua. Aunque lleves hábitos saludables, seguro que cuando sales a tomar algo te quieres pedir de beber algo más especial, algo diferente que le dé un poco de sabor al momento, y en la mayoría de los casos ese «algo» suele ser una cerveza o una cocacola… ¿pero cuál engorda más de las dos?.

La cerveza se elabora a partir de la cebada, el quinto cereal más cultivado del mundo, y su consumo tiene muchos beneficios… pero también un problema, el alcohol, lo que hace que sea una bebida de muchas calorías. En cuanto a los refrescos, llevan muchos azúcares añadidos para darle un sabor dulce y más atractivo, lo cual añade también muchas calorías… pero no tantas como el alcohol, aunque el azúcar es más perjudicial.

Para saber si engorda más la cerveza o la cocacola podemos analizar la cantidad de calorías de cada bebida, siendo las de la cerveza 43 kcal por cada 100 ml, mientras que la Coca-Cola tiene unas 30 calorías por esos 100 ml. Atendiendo únicamente a las calorías, sí, una cola es mejor que una cerveza y engorda menos, pero a nivel nutricional, comparando los ingredientes de cada bebida, una cerveza es menos perjudicial que una cocacola, ya que está cargada de azúcar, que puede resultar muy negativo para el organismo.

Así pues, a la hora de salir por ahí o querer tomarte algo especial en casa, si tienes la duda entre estas dos bebidas, es preferible que te tomes una cervecita sin remordimientos de conciencia… pero sólo una.