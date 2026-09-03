Los expertos en limpieza coinciden: sólo necesitas una pelota de tenis para eliminar «manchas en paredes y rayadas en los muebles»

Las paredes de casa se manchan y esto es algo inevitable. Podemos tener todo el cuidado del mundo, pero basta con mover un mueble, apoyar algo donde no debemos o simplemente con el paso del tiempo para que aparezcan esas marcas que se ven todavía más si tenemos las paredes blancas. Y luego están los niños, que pueden encontrar en una pared el lienzo perfecto para pintar con lápices o incluso con bolígrafo. Cuando ocurre, quitar la mancha sin estropear la pintura no siempre es fácil.

Lo habitual es probar con agua y jabón o buscar algún producto de limpieza que tengamos por casa, pero existe otra solución bastante más curiosa. Lo único que necesitamos es una pelota de tenis. Así lo explica Yolanda Herrera, experta en limpieza y hogar conocida en redes como @yolandhal_15, que ha mostrado en uno de sus vídeos cómo la utiliza para quitar pintadas y también esas rayas negras que dejan algunos muebles al rozar contra la pared. Y lo que más sorprende de este truco es que no es necesario que añadamos ningún producto. Herrera humedece ligeramente la pelota con agua y la frota sobre la marca hasta que desaparece. «Vas pasando la pelota y se va quitando en cero coma», explica mientras muestra el resultado. Un remedio que puede parecer extraño hasta que conocemos el motivo por el que funciona, ya que el fieltro que recubre las pelotas de tenis tiene mucho que ver con que esas manchas puedan acabar desapareciendo.

El truco de la pelota de tenis para eliminar manchas de paredes y muebles

El método que muestra Yolanda Herrera en sus redes sociales no puede ser más sencillo. Lo primero es coger una pelota de tenis limpia y humedecerla ligeramente con agua. A continuación, sólo tenemos que pasarla con suavidad sobre la marca que queremos eliminar. «Mójala un poco y ahora sólo tienes que frotar donde te hayan dejado esa obra de arte. Verás que sale enseguida», explica la experta en su video de Instagram que ha dejado a sus seguidores comentando lo sorprendente que resulta lo que aconseja.

Y es que el truco no sólo sirve para la típica rozadura en la pared o para una mancha hecha con lápiz. La experta muestra también su eficacia con pintadas de bolígrafo y también con las marcas que aparecen cuando un mueble roza repetidamente contra una pared. En estos casos, basta con ir pasando suavemente la pelota humedecida sobre la zona hasta comprobar si la marca comienza a desaparecer. No es necesario empaparla ni ejercer una presión excesiva.

Por qué funciona una pelota de tenis para limpiar estas marcas

La propia Herrera ha explicado el motivo por el que funciona. La goma y, especialmente, el fieltro exterior de la pelota producen una fricción suave sobre la superficie. De esta manera, algunas partículas que forman la marca pueden desprenderse y quedar atrapadas entre las fibras, mientras que la pequeña cantidad de agua facilita el proceso. La experta lo compara con el funcionamiento de una goma de borrar.

No se trata sólo de un truco viral. La pelota de tenis también se utiliza como método para retirar rozaduras superficiales debido precisamente a su revestimiento de fieltro. Esto explica que pueda funcionar especialmente bien cuando aquello que vemos como un «rayón» es en realidad una marca que otro material ha dejado sobre la superficie y no un arañazo que haya dañado la pintura.

Cuidado con frotar demasiado la pared

Que el método sea sencillo no significa que podamos aplicarlo de cualquier manera o sobre cualquier superficie. Lo recomendable es probar primero en una zona pequeña y poco visible, especialmente si desconocemos el tipo de pintura o el acabado del mueble. Algunas pinturas pueden perder brillo, color o incluso desprenderse si las frotamos demasiado. También es importante que la pelota esté sólo ligeramente húmeda. Utilizar demasiada agua puede dejar cercos en determinadas paredes y ejercer más presión no hará necesariamente que una mancha difícil desaparezca. Si comprobamos que la marca no responde tras frotar suavemente, es preferible detenerse antes que terminar dañando la superficie.

Qué manchas puedes intentar eliminar con este truco

El método resulta especialmente interesante para las marcas superficiales producidas por roces, muebles y algunas pintadas. Herrera señala expresamente las de bolígrafo y muestra también cómo actúa sobre las marcas que dejan los muebles en las paredes. En cambio, si estamos ante un arañazo profundo en el que la pintura se ha levantado, la pelota no podrá reparar el daño.

La próxima vez que aparezca una de esas marcas en casa, por tanto, antes de sacar productos de limpieza o pensar en volver a pintar, podemos probar con una pelota de tenis limpia y un poco de agua. Un truco sorprendentemente simple que aprovecha algo tan básico como la fricción del fieltro para enfrentarse a uno de esos pequeños problemas cotidianos del hogar.