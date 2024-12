Éste es el verdadero nombre de Elche y muy poca gente lo sabe

Muy poca gente sabe el verdadero nombre de Elche, una de las ciudades destacadas de nuestro país que tiene una serie de cualidades que no podemos dejar escapar. Cuando descubrimos la grandeza de este tipo de elementos que serán los que nos acompañarán en estas próximas jornadas. Una opción de lo más recomendable que se ha convertido en la preferida de las familias es buscar ese lugar que puede acabar siendo un destino cercano y accesible en muchos aspectos. Esta ciudad es una de las que podemos visitar en un abrir y cerrar de ojos.

Cerca de casa y con una historia que merece la pena descubrir. Habrá llegado el momento de salir de casa en muchos aspectos, por lo que, tocará a estar pendiente de todo lo que nos invita a descubrir esta ciudad. La Comunidad Valenciana suele estar cerca de casi todo, con un clima la mayor parte del año soleado y con unos puntos de interés que hay que visitar. Apoyar esta zona de España es vital en estos tiempos que corren y no sólo disfrutaremos de una buena paella, sino que Elche nos invita a mucho más.

Elche tiene un nombre que pocos conocen

Las ciudades de España se han visto afectadas en gran parte del territorio por una serie de detalles que acabarán siendo los que marquen la diferencia en estos momentos. Cuando queremos saber un poco más de nuestro territorio o simplemente deseamos redescubrir una población con encanto, nada mejor que hacerlo a través de estas zonas.

Elche se ha convertido en famosa por sus fábricas, pero más allá de la producción, sobre todo de calzado, nos espera una ciudad con mucha historia que tenía un nombre muy diferente al actual. Esa situación privilegiada que tenía se ha convertido en el punto de partida que seguramente nos hará descubrir una zona privilegiada.

Este lugar de España puede ser el mejor plan para redescubrir una serie de detalles que serán los que nos afectarán de lleno en estos momentos. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para darlo todo en muchos aspectos.

Conociendo un poco más la historia de esta ciudad podremos redescubrir los orígenes de nuestro territorio. Una vertiente mediterránea que nos ha dado novedades destacadas en estos días de viajes por determinados lugares del país. Podremos enfocarnos de lleno por este tipo de detalles que pueden dar mucho de qué hablar en un viaje por España

Éste es el verdadero nombre de Elche

«Elche remonta sus orígenes a los primeros asentamientos que se ubicaron cerca del río Vinalopó, aprovechando tanto sus beneficios hídricos como la situación geográfica que les permitía conectar con el mar y con las tierras del interior. Desde el periodo Calcolítico (III milenio a. C.) son numerosos los poblados que permiten evaluar la importancia geográfica y estrategia de estas tierras, participando en la evolución de la Cultura Campaniforme. La importancia de este poblamiento se vio también correspondida durante la Edad del Bronce y la Cultura del Argar, en un largo proceso continuo de desarrollo tecnológico y de aprovechamiento del medio que culminará en la Edad del Hierro con la Cultura Ibérica. El Mundo Ibérico en el territorio de Elche ha aportado notables vestigios del esplendor de este periodo histórico en la península Ibérica, desarrollando costumbres y procesos culturales permeables a los estímulos e influencias mediterráneas, que contribuyeron a construir su propia identidad e idiosincrasia cultural. El desarrollo social, político y económico de la Ilici ibérica no pasó desapercibido a la expansión de Roma por el Mediterráneo, que inició el proceso de fundación de una colonia a mediados del siglo I a. C. y que culminará durante el gobierno del emperador Augusto. La Colonia Iulia Ilici Augusta ostentará el derecho latino (ius italicum) y se erigirá como una de las ciudades más importantes del sureste peninsular. Su importancia perdurará hasta el periodo tardorromano, quedando reflejada con posterioridad al ser una de las ciudades incluidas en el Tratado de Tudmir (713). Tras un periodo de ocupación del territorio mediante un poblamiento disperso en alquerías, en el siglo X los orígenes de la actual ciudad de Elche comenzaron a emerger en la medina islámica de Ils, dando paso al esplendor de la ciudad medieval que construirá un sistema de regadío y de explotación del medio hoy reconocido como Patrimonio de la Humanidad: El palmeral de Elche. El crisol de culturas formado por judíos, musulmanes y cristinos contribuyó notablemente al desarrollo de la ciudad amurallada de Elche, aún visible en algunos de los monumentos que forman parte de su núcleo histórico. El Tratado de Elche (1305) y el privilegio de anexión (1308) harán que la ciudad se incorpore de manera definitiva a la Corona de Aragón, como parte del Reino de Valencia. Fue durante el periodo medieval cuando Elche construirá uno de sus mayores tesoros culturales y uno de sus rasgos identitarios más universales: El Misteri d’Elx, Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. Las transformaciones económicas y sociales que se fueron desarrollando en la Elche medieval y en su tránsito a la Edad Moderna, se vieron convulsionados con la expulsión de los moriscos en 1609. Posteriormente, la producción agraria de la ciudad y los usos industriales producirán un auge económico que se mantendrá creciente en los siglos sucesivos. La concesión del título de ciudad en 1871 a cargo del monarca Amadeo I de Saboya, supuso el paso de villa a ciudad para una población de apenas 20.000 habitantes, que mostraba leves síntomas de iniciar su proceso de industrialización y transformación de estructuras productivas, en las que llegará a destacar la industria del calzado».