Estas razas de perro son las mejores para personas que tienen TOC con la limpieza y quieren una mascota

Las personas que tienen TOC con la limpieza y requieren de una mascota deben ir en busca de determinadas razas de perro. Los animales de compañía en cierta manera se adaptan a sus dueños, son uno más que encajan en una familia como si fuera la pieza maestra. Todo propietario de una mascota sabe perfectamente que su casa no sería la misma sin ella. De hecho, cuando ya no está el vacío y el silencio son desoladores. Todo el mundo puede y debe tener una mascota, incluso los que tienen TOC con la limpieza, esta serían las razas de perro ideales.

Las mejores razas de perro para personas con TOC con la limpieza

El perro es un animal que acompaña a sus dueños, es un ser maravilloso que parece entender a la perfección sus sentimientos. Nos guste o no, hay algunos elementos que pueden llegar a afectarnos y que son claves para su día a día. Ocupa un espacio en casa, que nunca volverá a ser cómo antes.

Si tenemos una mascota tendremos que dedicarle el tiempo necesario. Sacarlo a pasear e invertir los minutos y las horas que sean necesarias para que el animal esté bien. Cepillarlo cada día y ducharlo o lavarlo en casa o en una peluquería canina es algo que también debemos hacer.

Los peluqueros caninos son los que tienen en su poder los cortes más necesarios para cada uno de ellos. Por lo que podrás lograr con un cuidado regular que apenas suelten pelo, uno de los elementos que hay que tener en cuenta y que más molesta a las personas que tienen TOC con la limpieza.

Unas uñas cuidadas y una alimentación equilibrada, además de los controles veterinarios necesarios, son los que marcarán la diferencia. Conseguiremos evitar con un perro sano casi cualquier pérdida de pelo, aunque hay algunas razas que apenas sueltan y por lo tanto, son recomendables si quieres tener la casa más limpia.

Estas razas de perro apenas sueltan pelo

El dóberman es una raza considerada peligrosa que apenas suelta pelo, por lo que, además de bonito y de ser ideal para casas grandes, ya que necesita mucho espacio, será una buena opción.

Los amantes de los galgos saben que detrás de esa figura que los hace ser tal y como son, se esconde un animal muy noble, bonito y limpio. Una de las razas de perro que más se abandona dada su utilización en carreras y quizás una de las más recomendables para incluir en casa.

El bichón maltés es una de las razas de perro que menos pelo suelta y quizás una de las que más recomendables para un piso pequeño. Para todas las edades y tipos de familias, la responsabilidad de cuidar a una pequeña mascota es algo que nos dará más de una alegría.

Schnauzer es otro de los perros que en sus distintos tamaños que podemos elegir en función de nuestra casa o necesidades conseguiremos disfrutar. Es un tipo de mascota con la que conseguiremos un perro que apenas pierde pelo, es duro y consistente su pelaje. Lo que sí que debemos tener en cuenta es que necesita unos cuidados de peluquería con un corte muy específico.

Estas son algunas de las razas de perro que menos pelo pierden, lo que no significa que un pelo que no tenga raza no sea igual de recomendable. La elección de una mascota no debe responder a un criterio de raza, sino de corazón y en especial si hacemos el gesto de adoptar a un animal que lo necesita.