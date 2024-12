El estafador podrá ver lo que haces: alerta total con la nueva estafa de WhatsApp

La nueva estafa de WhatsApp puede cambiarlo todo, con algunos detalles que acabarán siendo los que nos pueden afectar, todos estamos expuestos a esta alerta total. Las autoridades no han dudado en apostar claramente por una nueva estafa que puede acabar siendo la que se convierta en una novedad destacada. Por lo que, quizás hasta ahora nunca hubiéramos imaginado que tenemos por delante, una importante alerta que no podemos dejar escapar y que puede ser clave en este momento de nuestro día a día.

Alerta total con la nueva estafa que accede a todos los dispositivos o casi todos. Teniendo en cuenta los datos de WhatsApp, esta aplicación que realmente puede cambiarlo todo y puede ser el que marque una diferencia significativa. En estos días en los que los mensajes no dejan de llegar debemos estar pendientes de este sistema de comunicación que puede llegar a ser el que nos haga reaccionar a tiempo de la mano de algunos elementos que son fundamentales. Por lo que, debemos empezar a pensar en esa situación de cambio para la que debemos estar preparados. Ante cualquier sospecha o mensaje que quizás no se adecue a lo que sería aparentemente ‘normal’ tocará consultarlo con las autoridades.

Podrá ver lo que haces el estafador

El estafador puede ver todo lo que se hace en esta nueva estafa que está traspasando fronteras. El poder de poder acceder a todos los datos que pueden afectar de lleno a lo que hacemos puede llegar a ser especialmente complicado. Sobre todo, si tenemos en cuenta una manera de tener controlado nuestro teléfono.

La vida entera que tenemos la podemos guardar directamente en este teléfono que nos acompaña a todas partes. Desde las fotos más personales hasta las últimas compras o el acceso a un banco online que controlamos desde este dispositivo. Todo es posible con ciertos cambios que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta.

WhatsApp es una de las aplicaciones online que más se utiliza, es decir, son muchos los que tienen instalada esta puerta abierta a todos sus familiares y al mundo entero. De la mano de determinados detalles que hasta ahora no hubiéramos ni pensado, los estafadores, usan este elemento para acceder directamente a nuestro teléfono. Las autoridades lanzan una alerta para poder hacer frente a este tipo de estafas que pueden afectarnos a todos.

WhatsApp lanza una alerta total con esta nueva estafa

Ethical Hacking Consultores comparten una noticia de Ciberseguridad que nos afecta a todos, ya que su modus operandi es nada más y nada menos que el teléfono móvil y una aplicación tan común como el WhatsApp que está presente en muchos de los dispositivos. Esta forma de comunicación puede salirnos muy cara.

Según nos explican estos expertos: «Esta nueva estafa que se realiza a través de WhatsApp comienza con una videollamada realizada por un desconocido o incluso alguien que se identifica como una persona que te conoce o que te dice que pertenecen al equipo técnico de WhatsApp. Y es que una vez uno acepta la videollamada, el ciberdelincuente no se muestra en cámara, puesto que dice tener algún problema técnico, aunque simplemente está tapando su cámara. Es entonces cuando te pide que, para solucionarlo, presiones sobre el botón de «Compartir pantalla». Pero si caes en la trampa del estafador y lo haces, aquel podrá ver todo lo que se muestra en tu dispositivo móvil, porque has compartido tu pantalla con él. En ese momento, te enviará un código de verificación a través de un SMS. Desde este momento, podrá tomar el control de tu cuenta de WhatsApp y transferirla a otro teléfono. Para evitarlo, jamás debe compartirse pantalla con desconocidos o personas con las que no tenemos mucha confianza. Y, en cualquier caso, nunca se deben facilitar datos personales de ningún tipo, detalles financieros ni contraseñas por medio de videollamadas, y en el supuesto de ser víctima de una estafa de este tipo, denunciarla inmediatamente».

Siendo una de las formas de acceso directo a nuestros datos. Debemos tener en cuenta que cada uno de los elementos que nos sirve para conseguir comunicarnos es una puerta de acceso para unos ciberestafadores que cada vez más, están pendientes de una serie de cambios que pueden afectarnos en mayor o menor medida.

Ante cualquier duda o comportamiento extraño se recomienda estar muy pendiente de estos cambios que pueden cambiarlo todo. Una llamada de alguien desconocido o un mensaje puede hacer que se activen las alertas. Nunca se debe compartir nada con alguien que no se conoce o que responda a una serie de directrices. Si te ha pasado, has caído en una estafa de este tipo, tocará denunciarla lo antes posible, puedes evitar que alguien más acabe en la misma situación.