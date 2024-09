España en alerta tras el último aviso de la Guardia Civil sobre las tarjetas de crédito

La Guardia Civil ha lanzado un importante aviso sobre la última estafa con las tarjetas de crédito que puede afectarnos a todos. El dinero en efectivo se ha convertido en un elemento en peligro de extinción, si tenemos en cuenta que cada vez se utiliza menos, por lo que, debemos empezar a confiar plenamente en unas tarjetas de crédito que no son tan seguras como nos imaginaríamos. Habrá llegado el momento de estar pendientes de algunos detalles que debemos tener en cuenta y que quizás te acaben sorprendiendo.

Nos pueden clonar la tarjeta con más facilidad de lo que nos imaginamos. Por muchas medidas de seguridad que se hayan instaurado en los últimos años, hay un momento para el que quizás hasta la fecha no habías tenido en cuenta y acaba siendo una especie de nueva realidad. Las cosas no son como esperábamos, sino todo lo contrario, la seguridad de tener un mundo cada vez más digital desaparece por momentos, cuando las cosas no terminan de salir de la manera que esperaríamos. Los estafadores también están al día de todos los sistemas posibles de copiar esas tarjetas de crédito de hoy en día.

El aviso de la Guardia Civil sobre las tarjetas de crédito

Si pensamos en hace unos pocos años, nadie tenía tarjetas de crédito. A finales de los 90, el dinero en efectivo era el que reinaba. En una manera de poder controlar mucho mejor las entradas y salidas de las casas, pero también una falta de control por parte de las administraciones públicas que debemos tener en cuenta.

A partir de la entrada en vigor de las tarjetas que llegaron a todo el mundo, inicialmente se pedía el DNI o una firma, para comprobar que se trataba de la persona titular de la tarjeta. Algo que se hizo inviable o poco seguro ante una oleada de falsificaciones que llevó a bloquear las transacciones sin acceso a un PIN.

Ese PIN, esos 4 números que evitan que nos roben, son solo un pequeño paso, también hay 3 números detrás de la tarjeta que pueden acabar siendo los que nos acompañen en estos días que tenemos por delante. Sin duda alguno, estaremos ante una serie de elementos que son claves y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Ahora nos enfrentamos a nuevos retos o estafas para proteger nuestras cuentas.

La alerta que llega a España sobre este tipo de estafas

Son muchos los bancos que alertan a sus clientes sobre posibles estafas a las que pueden enfrentarse con sus tarjetas de crédito. Quizás hasta ahora nunca lo hubieras imaginado o simplemente, has tenido en cuenta algunos elementos que hasta la fecha no hubieras tenido en cuenta.

El Banco Santander es uno de los que alerta de la estafa conocida como Skimming. Según nos dicen desde su blog: «Pese a que cada vez es más frecuente el pago a través de monederos electrónicos o de métodos sin contacto -contactless, en inglés- mediante teléfonos móviles, pulseras o relojes inteligentes, la realidad es que las tarjetas de crédito y débito aún son una de las opciones más utilizadas a la hora de pagar, tanto en las tiendas físicas como en el comercio electrónico.

Una de sus características es que, además de los datos impresos en la propia tarjeta bancaria -nombre del titular, número de la tarjeta, fecha de vencimiento o código CVV (Código Valor de Validación)-, esta información también está almacenada en la banda magnética y el chip. Justamente, existe una práctica delictiva diseñada para extraer dichos datos y transferirlos a una tarjeta falsa o utilizarlos directamente para realizar transacciones de forma fraudulenta: es lo que se conoce como skimming.

Este término proviene del inglés, to skim (leer rápidamente u hojear), por lo que los delincuentes cuentan con diferentes dispositivos, conocidos como skimmers, para apropiarse de los datos sin que la víctima se dé cuenta. Generalmente, se lleva a cabo al realizar transacciones en un cajero automático o pagar en un terminal de punto de venta (TPV) manipulado previamente».

Siguiendo con la misma explicación: «Cuando los delincuentes han obtenido los datos de las tarjetas bancarias, pueden realizar compras, contratar servicios o retirar dinero, entre otras transacciones, así como vender la información en el mercado negro para que sea un tercero quien materialice el fraude. También es posible que los estafadores se dediquen a hacer pequeñas compras para evitar ser detectados fácilmente. Este método se conoce como carding y, si quieres saber más sobre cómo funciona, puedes consultar la información en este contenido de Openbank».

Nunca compartas tu PIN con nadie, asegúrate de que el comercio en el que compras y el cajero sean seguros. Ante cualquier movimiento sospechoso con tu tarjeta contacta con las autoridades.