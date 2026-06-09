Epiceto, filósofo griego, sobre la sabiduría: «Es imposible que una persona aprenda lo que ya cree saber»

La personalidad se construye a lo largo del tiempo mediante experiencias, éxitos y fracasos. Nuestros valores, creencias y principios no aparecen de la nada, sino que son el resultado de un proceso continuo de aprendizaje. Nadie disfruta equivocándose, pero son precisamente esos momentos los que ofrecen las enseñanzas más profundas. En este contexto, el filósofo griego Epiceto escribió una frase que ha pasado a la historia: «Es imposible que una persona aprenda aquello que ya cree saber».

Esta reflexión, aparentemente sencilla, esconde una verdad muy poderosa sobre la humildad intelectual, una de las cualidades más importantes para el desarrollo personal. Cuando creemos que ya lo sabemos todo sobre un tema, cerramos la puerta a nuevas perspectivas; sin embargo, el conocimiento es dinámico, ya que a diario aparecen nuevas investigaciones y nuevas formas de entender el mundo. Por este motivo, Epicteto sostiene que la soberbia puede convertirse en uno de los mayores obstáculos para el aprendizaje.

La reflexión de Epiceto sobre la sabiduría

Vivimos en una sociedad en constante cambio, y aquello que era una novedad hace sólo unos meses puede haber quedado obsoleto hoy. Por lo tanto, según Epiceto, mantener una mentalidad abierta resulta esencial para afrontar los retos del futuro. Pero aprender no significa sólo adquirir información; También implica revisar nuestras opiniones, reconocer errores y estar dispuestos a modificar nuestras creencias. Este proceso puede resultar incómodo al obligarnos a salir de nuestra zona de confort, pero es una de las principales fuentes de crecimiento personal.

Paradójicamente, cuanto más aprendemos, más conscientes deberíamos ser de todo aquello que desconocemos. Los grandes científicos, filósofos y pensadores de la historia compartían una característica común: la curiosidad. La psicología moderna también ha estudiado este fenómeno. Existe un sesgo cognitivo conocido como «efecto Dunning-Kruger», según el cual las personas con menos conocimientos sobre un tema suelen sobrestimar sus capacidades, mientras que quienes tienen un conocimiento más profundo tienden a ser más conscientes de la complejidad del asunto.

En definitiva, la reflexión de Epiceto sobre la sabiduría sigue siendo tan actual como hace casi 2.000 años. Cada vez que creemos que ya no tenemos nada más que descubrir, limitamos nuestro propio potencial. En cambio, cuando aceptamos que siempre existe algo nuevo que aprender, ampliamos nuestras posibilidades y enriquecemos nuestra visión del mundo.

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