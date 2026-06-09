Epiceto, filósofo griego, sobre la sabiduría: «Es imposible que una persona aprenda lo que ya cree saber»
La personalidad se construye a lo largo del tiempo mediante experiencias, éxitos y fracasos. Nuestros valores, creencias y principios no aparecen de la nada, sino que son el resultado de un proceso continuo de aprendizaje. Nadie disfruta equivocándose, pero son precisamente esos momentos los que ofrecen las enseñanzas más profundas. En este contexto, el filósofo griego Epiceto escribió una frase que ha pasado a la historia: «Es imposible que una persona aprenda aquello que ya cree saber».
Esta reflexión, aparentemente sencilla, esconde una verdad muy poderosa sobre la humildad intelectual, una de las cualidades más importantes para el desarrollo personal. Cuando creemos que ya lo sabemos todo sobre un tema, cerramos la puerta a nuevas perspectivas; sin embargo, el conocimiento es dinámico, ya que a diario aparecen nuevas investigaciones y nuevas formas de entender el mundo. Por este motivo, Epicteto sostiene que la soberbia puede convertirse en uno de los mayores obstáculos para el aprendizaje.
La reflexión de Epiceto sobre la sabiduría
Vivimos en una sociedad en constante cambio, y aquello que era una novedad hace sólo unos meses puede haber quedado obsoleto hoy. Por lo tanto, según Epiceto, mantener una mentalidad abierta resulta esencial para afrontar los retos del futuro. Pero aprender no significa sólo adquirir información; También implica revisar nuestras opiniones, reconocer errores y estar dispuestos a modificar nuestras creencias. Este proceso puede resultar incómodo al obligarnos a salir de nuestra zona de confort, pero es una de las principales fuentes de crecimiento personal.
Paradójicamente, cuanto más aprendemos, más conscientes deberíamos ser de todo aquello que desconocemos. Los grandes científicos, filósofos y pensadores de la historia compartían una característica común: la curiosidad. La psicología moderna también ha estudiado este fenómeno. Existe un sesgo cognitivo conocido como «efecto Dunning-Kruger», según el cual las personas con menos conocimientos sobre un tema suelen sobrestimar sus capacidades, mientras que quienes tienen un conocimiento más profundo tienden a ser más conscientes de la complejidad del asunto.
En definitiva, la reflexión de Epiceto sobre la sabiduría sigue siendo tan actual como hace casi 2.000 años. Cada vez que creemos que ya no tenemos nada más que descubrir, limitamos nuestro propio potencial. En cambio, cuando aceptamos que siempre existe algo nuevo que aprender, ampliamos nuestras posibilidades y enriquecemos nuestra visión del mundo.
Las mejores frases
- «Te conviertes en aquello a lo que prestas atención»
- «No expliques tu filosofía. Vívela»
- «¿Cuánto tiempo más vas a esperar antes de demandar lo mejor de ti mismo?»
- «La riqueza no consiste en tener muchas posesiones, sino pocos deseos»
- «Las personas no se molestan por las cosas, sino por su opinión sobre las cosas»
- «Si tratas de agradar a todos, acabarás por no agradar a nadie»
- «Cualquiera capaz de hacerte enfadar se convierte en tu dueño»
- «No importa lo que te ocurre, sino cómo respondes a lo que te ocurre»
- «Es imposible aprender lo que crees que ya sabes»
- «La felicidad y la libertad comienzan con la clara comprensión de un principio: algunas cosas están bajo nuestro control y otras no»
- «Primero dite a ti mismo quién quieres ser; luego haz lo que tengas que hacer»
- «Ninguna persona es libre si no es dueña de sí misma»
- «Las circunstancias no hacen al hombre, sólo lo revelan»
- «Puedes ser invencible, si no entras en combate alguno cuya victoria no dependa de ti»
- «El hombre no está preocupado tanto por problemas reales como por sus imaginaciones sobre esos problemas»
- «Si quieres mejorar, conténtate con que te consideren tonto y estúpido»
- «Ante toda imagen perturbadora, dile: «Tú sólo eres una imaginación, y no lo que pareces ser»»
- «El deseo y la felicidad no pueden ir de la mano»
- «Si mantienes firmemente tu actitud, los que al principio se reían de ti terminarán admirándote»
- «En cuanto a todas las cosas que existen en el mundo, unas dependen de nosotros, otras no dependen de nosotros»
- «Cada cosa tiene dos asas: una, por la que es llevadera, la otra, por la que no lo es»
- «Si llegas alguna vez a volverte hacia las cosas externas, sábete que has perdido el rumbo acertado»
- «Aquel que se ríe de sí mismo nunca le faltan cosas de las que reírse»
- «Proponte cuanto antes un estilo y un modelo de vida, y atente a ellos»
- «No hay que tener miedo de la pobreza ni del destierro o de la cárcel, ni de la muerte. De lo que hay que tener miedo es del propio miedo»
- «En un banquete no des lecciones sobre cómo hay que comer, sino come tú como hay que hacerlo»
- «La cojera es un obstáculo para el cuerpo, pero no para la mente»
- «Si no quieres ver tus deseos frustrados no desees jamás sino aquello que sólo depende de ti»
- «Mantente firme en la práctica de todos tus principios, como si fueran leyes»
- «En todo asunto, antes de emprenderlo, mira bien lo que lo precede y lo que le sigue»
- «Sólo las personas educadas son libres»