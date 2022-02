¿Dónde pones la servilleta en el restaurante? El error que cometes

En la mesa, la educación es imprescindible, por lo que si conductas como masticar con la boca cerrada, no hablar con la boca llena, no apoyar los codos en la mesa o mantener los brazos lo más cerca posible del torso al cortar la comida de los platos ahora son dado por hecho. Pero hay un elemento de la mesa que crea algunos problemas porque aún no está claro para todos cuál es la forma más correcta de colocarlo. Estamos hablando de la servilleta ¿Cómo se debe poner? Os hablamos ahora de dónde pones la servilleta cuando estás en un restaurante y el error que quizás estás cometiendo.

¿Dónde va la servilleta en el restaurante?

Si estamos en una bar, en una pizzería o en la calle frente a un food truck, no hay grandes reglas en cuanto al buen comportamiento en la mesa y más cuando se trata de las servilletas que en la mayoría de casos mantenemos en la mano todo el rato para limpiarnos tras comer nuestra tapa o trozo de pizza y poder limpiarnos la boca , pero si estamos en un restaurante de lujo, o un restaurante sin más, es mejor respetar la etiqueta al pie de la letra y para no cometer errores comunes que denoten inexperiencia e ignorancia (y que podrían arruinar tu velada), es mejor saber de buenos modales.

Es fácil caer en el error cuando intentamos acomodar la servilleta en las piernas o colocarla sobre la mesa al azar y levantarnos un momento para ir al baño: hay reglas específicas que se deben conocer y poner en práctica. Para no ser descortés , la servilleta debe colocarse sobre el regazo , no doblándola en forma de rectángulo, como sucede en la mayoría de los casos, sino haciendo una especie de triángulo sobre un triángulo más grande: un poco como el pañuelo, el servilleta se debe doblar formando un » doble rombo «.

Para que la servilleta permanezca decente, simplemente límpiate los labios con el interior y luego vuelve a colocarla en tu regazo. Cuando termines, simplemente colócala a la izquierda del plato con la punta hacia arriba , mientras que si tenemos que abandonar temporalmente la mesa para maquillarnos, atender una llamada telefónica o fumar un cigarrillo, simplemente la colocas en la silla: de esta forma, el camarero sabrá que pronto el comensal estará de vuelta y no empezará a retirar antes de tiempo.

Esperamos que estas indicaciones os sirvan para impresionar al chico o chica que os gusta ahora que se acerca San Valentín o para que a partir de ahora impresionéis a todos con vuestro conocimiento de las reglas de etiqueta sobre la mesa.