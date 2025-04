Dónde es festivo en Sant Jordi: todas las comunidades de España que las que el 23 de abril es fiesta

El 23 de abril es una fecha marcada en rojo (aunque no sea festivo en el calendario laboral) de distintas regiones de España. En Cataluña, sobre todo, se celebra Sant Jordi, una jornada profundamente cultural en la que las calles se llenan de rosas y libros, aunque no sea festivo. En otras comunidades, sin embargo, la fecha tiene un carácter más institucional o incluso conmemorativo e incluso algunas sí que tienen fijado este día como festivo. Además, no olvidamos que toda España celebra también en este día, el Día del Libro.

Al margen de la gran celebración de Sant Jordi en Cataluña, el 23 de abril también es un día importante en Aragón y Castilla y León, donde este día sí figura como festivo en el calendario laboral. Sin embargo, cada una lo celebra con un sentido distinto: en Aragón, por su patrón, San Jorge; en Castilla y León, por la memoria histórica de los Comuneros. Aparte de estas comunidades, hay también pueblos concretos (como Alcoy o Cáceres) que celebran el día de su patrón con fiesta local. Así que, si el 23 de abril te preguntas por qué en algunos sitios se trabaja y en otros no, o por qué en Barcelona todo el mundo lleva una rosa y en Zaragoza se iza una bandera, aquí tienes el detalle completo de lo que significa esta fecha en cada rincón.

Dónde es festivo en Sant Jordi

En Cataluña, el 23 de abril se vive con intensidad. Aunque no es un día festivo, la celebración de Sant Jordi transforma completamente el ambiente, sobre todo en Barcelona y otras grandes ciudades. Las calles se llenan de paradas de libros y rosas (en una tradición que simboliza el amor y la cultura), y es habitual que escritores firmen ejemplares, que las librerías monten estands al aire libre y que las escuelas organicen actividades especiales.

Esta fecha conmemora la leyenda del caballero que salvó a la princesa de un dragón, de cuya sangre brotó una rosa roja. Con el paso del tiempo, la jornada fue sumando tradición y simbolismo (coincide además con el Día del Libro, en honor a la muerte de Cervantes y Shakespeare). Aunque no se trate de un día libre oficialmente, muchos lo viven como una verdadera fiesta popular.

Aragón: San Jorge, patrón y símbolo de unidad

En Aragón, el 23 de abril sí es día festivo. Se celebra el Día de Aragón, en honor a San Jorge (o Sant Chusé, en aragonés), patrón de la comunidad. La festividad se vincula con una leyenda de carácter militar: en la batalla de Alcoraz, en 1096, el santo habría aparecido para ayudar al rey Pedro I en la conquista de Huesca frente a las tropas musulmanas.

A lo largo del día se celebran actos institucionales, conciertos, actividades para todos los públicos y homenajes a figuras destacadas del ámbito cultural y social. Es un día muy vivido, sobre todo en Zaragoza y Huesca, donde la figura de San Jorge está muy presente tanto en la historia como en el imaginario colectivo.

Castilla y León: el recuerdo de Villalar

En Castilla y León, el 23 de abril conmemora un momento clave en su historia: la Batalla de Villalar de 1521. Ese día fueron derrotados los comuneros Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado, líderes de una revuelta contra el poder central del emperador Carlos I. La derrota significó su ejecución y el fin del movimiento comunero, pero con los años se convirtió en símbolo de la lucha por las libertades.

La celebración tiene un marcado carácter político y social (especialmente en la localidad de Villalar de los Comuneros, en Valladolid), donde se organizan actos institucionales, conciertos, ferias y actividades culturales. Es, oficialmente, el Día de Castilla y León y figura como festivo en todo el territorio autonómico.

Otras localidades donde San Jorge es patrón (y festivo local)

Aunque no son comunidades autónomas enteras, sí hay ciudades y pueblos donde el 23 de abril es fiesta local, al coincidir con la festividad de su patrón, San Jorge. Entre ellos destacan:

Alcoy y Bañeres (en la provincia de Alicante), donde el día se enmarca dentro de las tradicionales fiestas de Moros y Cristianos.

donde el día se enmarca dentro de las tradicionales fiestas de Moros y Cristianos. Cáceres , que celebra el día con desfiles, la quema simbólica de un dragón y actividades que recuerdan la reconquista de la ciudad en 1229.

, que celebra el día con desfiles, la quema simbólica de un dragón y actividades que recuerdan la reconquista de la ciudad en 1229. Lucena , en Córdoba, donde San Jorge es también patrón y se organizan actos religiosos y culturales.

, en Córdoba, donde San Jorge es también patrón y se organizan actos religiosos y culturales. Santurce (Vizcaya), una de las pocas localidades del norte peninsular donde San Jorge tiene esa relevancia festiva.

En resumen, el 23 de abril no tiene una única celebración. En Cataluña Sant Jordi es el patrón, pero este lo es también de Aragón, mientras que en Castilla y León se recuerda una batalla crucial. Y en otros puntos del mapa se celebra con fiestas locales que mantienen viva una tradición compartida: la de San Jorge como símbolo de lucha, historia y celebración.