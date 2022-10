Estas son las diferencias entre las boas y los pitones

En el reino animal hay muchas subespecies que comparten características, y eso hace que podamos confundirlas. Sin embargo, siempre que sea posible distinguirlas debemos hacerlo. En este caso, vamos a conocer algunas diferencias entre las boas y los pitones que te ayudarán a saber de cuál se trata y por qué no son la misma cosa.

En cuanto a las similitudes, ambas son serpientes no venenosas cuyo origen es común, pero también es cierto que las subespecies se separaron evolutivamente hace miles de años, y hoy no son parientes cercanas.

Las diferencias entre las boas y las pitones

Además, dentro de lo parecidas que son hay que destacar que su mordedura no es mortal y su veneno tampoco. Boas y pitones utilizan la misma técnica para cazar y hacerse con sus víctimas. Son constrictoras y gracias a su fuerza y a sus enormes mandíbulas son capaces de tragar pesos muchos más grandes que ellas.

Como decimos, en el mundo animal parece que boas y pitones son exactamente iguales. Nada más lejos de la realidad, son más diferentes de lo que parece.

Para empezar, vienen de lugares diferentes. Las boas son originales del hemisferio occidental, concretamente América. Suelen preferir sitios húmedos y con mucha selva. También se han documentado boas en zonas de Madagascar y África.

Ambas pueden ser serpientes muy largas. Las boas pueden llegar a medir hasta cuatro metros, aunque se han registrado algunos ejemplares cercanos a los ocho metros. La diferencia para saber que es una boa o una pitón, es que la cabeza de las boas es más pequeña y por lo general, suelen tener menos dientes que las pitones.

La estructura de cabeza de las pitones es mucho más formada que las de las boas. Con huesos más definidos y con una cantidad de dientes muy superior a la de las boas.

Las pitones más famosas se clasifican en pitón birmana, pitón reticulada y pitón africana rock.

Más allá de incluirse boas y pitones dentro de las familias de los boídos y los pitónidos, las cuales se asemejan en que no fabrican veneno para neutralizar a las presas y son constrictores, estos son los aspectos compartidos.

Dentro de cada subespecie podemos encontrarnos con 12 géneros de boas y 9 géneros de pitones, por lo que la clasificación completa es prácticamente interminable, y los estudiosos pueden encontrar numerosas disimilitudes.

Medidas, peso y el mayor ejemplar

Una curiosidad es que en general las pitones son de mayor porte que las boas, aunque las segundas cuentan con el Récord Guinness de dimensiones para una serpiente de este tipo, como con la anaconda verde, que puede alcanzar 40 metros de longitud y 400 kilogramos de peso, si bien los ejemplares son casi imposibles de hallar hoy en día.

Distribución geográfica

Mientras las boas pueden verse en todo el mundo, las pitones se localizan específicamente en África y Asia.

Modo de reproducción

La última gran diferencia es el modo de reproducción, ya que la mayoría de las boas son ovovivíparas, contrariamente a las pitones que son ovíparas y por tanto ponen huevos en lugar de tener a sus crías vivas.

En resumen, es probable que alguien que no sea conocedor de esta fauna no pueda reconocer rápidamente una subespecie de serpiente de otra, pero es importante estar al tanto de que no todas estas serpientes son iguales.