Cuidado si tienes mascotas en casa: el aviso de la Policía Nacional que te va a poner los pelos de punta

La Policía Nacional ha querido lanzar un mensaje de aviso a través de las redes sociales con respecto al abandono de mascotas durante las vacaciones. Con la llegada del verano y el periodo estival, las fuerzas de seguridad del estado han querido avisar a los ciudadanos sobre los peligros de dejar a las mascotas en casa durante los periodos de ausencia de los próximos meses. Abandonar a un perro o un gato está penado con dureza por la Ley de Bienestar Animal.

Llega el verano y la época de vacaciones en la que muchas personas abandonan sus casas durante alrededor de un mes. Estas fechas también suelen coincidir con la mayor tasa de abandono de mascotas y por ello la Policía Nacional ha querido mandar un aviso en las redes sociales con el objetivo de concienciar a la población para que no dejen solos o abandones a sus animales durante los meses en los que estén de vacaciones.

«Tú ya estás emocionado hablando de #vacaciones de #verano. Y tu #perro con esta cara cuando se entera de que no lo has incluido en tus planes. En #verano aumenta el abandono de #mascotas. We Animals #StopAbandono», escribió la Policía Nacional en un mensaje de aviso publicado a través de las redes sociales que contó con miles de interacciones y se hizo viral.

El aviso de la Policía Nacional con las mascotas

Este mensaje de la Policía Nacional es una aviso para las personas con mascotas que se marcharán de vacaciones en los próximo meses. Hay que recordar que con la Ley de Bienestar Animal abandonar a un perro está considerado como una falta grave y puede tener una sanción de entre 10.000 y 50.000 euros. Por lo que respecta a la infracción leve, podría ir desde los 500 a los 10.000 euros.

En caso del maltrato animal la ley es muy estricta estableciendo incluso pesas de prisión dependiendo de la gravedad de los hechos. El maltrato animal tiene penas de 3 a 18 meses y en caso de muerte del animal la pena de cárcel irá de 12 a 24 meses. Además de las pertinentes multas económicas, también habrá prohibición de ejercer una profesión relacionadas con los animales durante meses e incluso años.

«Quien abandone a un animal vertebrado que se encuentre bajo su responsabilidad en condiciones en que pueda peligrar su vida o integridad será castigado con una pena de multa de uno a seis meses o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días. Asimismo, se impondrá la pena de inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales», reza la Ley Orgánica 3/2023, de 28 de marzo que endurece las penas conforme a lo establecido tiempo atrás.

El maltrato animal fue incluido en el Código Penal como falta en 1995 y la Ley Orgánica 15/2003, de 25 noviembre, configuró el maltrato a los animales domésticos como delito. Esta norma también introdujo el abandono de animales como falta y más adelante la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, y la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, introdujeron nuevas modificaciones en los que se tipifican los delitos de maltrato, explotación sexual y abandono de animales.

El abandono de mascotas en números

Los datos confirman que durante el verano se producen más abandono de mascotas. Según informa el Estudio de Abandono y Adopción 2024 de la Fundación Affinity, durante los meses de junio y julio se abandonan más animales, aunque bien es cierto que los porcentajes es mantienen destables durante todo el año.

Según recoge este estudio, el pasado año 2023 un total de 286.682 animales de compañía fueron abandonados, siendo 170.712 perros y 1145.970 gatos. El abandono o pérdida (muchas veces se recogen animales que se han perdido) afectó al 2,6% de los 6,5 millones de perros que habitan en España y el 2,4% de los 4,7 millones de gatos.

Sí que es cierto que los números, que el número de recogida por refugios y protectoras ha mejorada con respecto a 2022, cuando se recogieron un total de 288.405. Los registros más altos de los últimos años datan de 2018 y 2019 cuando se superan las 300.000 recogidas en cada año.

Hay que tener en cuenta que estos datos incluso se podrían triplicar ya que hay muchos abandonos de mascota que no se contabilizan y se pierden en los registros. Así que estaríamos hablando de unos números más graves en lo que respecta al abandono de mascotas.