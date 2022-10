¿Cuál es la diferencia entre guapo y atractivo? Puede que alguna vez hayas visto a un hombre o una mujer y te haya parecido guapo o tal vez hayas comentado con tus amigos o amigas lo atractivo/a que resulta . Generalmente ambos términos se suelen utilizar casi con el mismo sentido el de resaltar la belleza de esa persona, pero lo cierto es que no son lo mismo y de hecho, existe una diferencia bastante marcada que os desvelamos a continuación.

Muchos son los tipos de belleza que podemos encontrar o de hecho es lícito decir que lo de la belleza o la guapura o el hecho de ser atractivo es algo subjetivo o va depender mucho de cada persona y esta parece ser la única cosa que tienen en común ser guapo y ser atractivo ya que en realidad no son lo mismo.

Qué es ser guapo

Alguien guapo o al que se le considera guapo es alguien que tiene una cara bonita. Un rostro que llama la atención por su belleza y en el que tal vez resaltan unos ojos de un color llamativo o que tenga una risa perfecta. Hombres guapos por ejemplo son Paul Newman o Brad Pitt. Mujeres guapas son por ejemplo Penélope Cruz o Angelina Jolie.

Es decir que ser guapo tendría mucho que ver con el aspecto físico de la persona, especialmente el rostro, así como el hecho de que tenga un cuerpo estilizado, que sea alto o alta o que por ejemplo tenga una complexión que haga que su postura física atraiga nuestro interés.

Qué es ser atractivo

Sin embargo alguien que sea guapo no tiene porqué ser atractivo, ya que en realidad esto tiene más que ver con la personalidad o el modo en el que esa persona se expresa, camina, nos mira o en definitiva nos hace sentir cuando lo tenemos cerca o lo vemos en una pantalla de cine o de televisión. Además la sensibilidad de la persona tiene también mucho que ver con el hecho de que sea más o menos atractivo. Por ejemplo si vemos a un hombre sensible, amable, que se emociona con facilidad, es fácil que lo veamos atractivo. Lo mismo sucede con una mujer, que se muestre vulnerable pero a la vez decidida y con valores. Puede ser para muchos una mujer increíblemente atractiva.

Y como ocurre con los guapos que no tienen porque ser atractivos, las personas atractivas tampoco tienen porqué ser guapas. Es decir, que puedes ver a alguien que parezca una estrella de Hollywood con su rostro y cuerpo perfectos pero cuya personalidad no te transmita nada o ver a alguien que es bastante «del montón» o que no destaca por su belleza física pero que tiene una personalidad tan arrolladora y sensible que te parece la persona más atractiva del mundo.