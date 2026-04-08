Creerás que estás en Japón y sin salir de España: el pueblo de las cascadas y los bancales de cerezos que enamora a quien lo visita

Este pueblo de las cascadas con bancales de cerezos enamora a quien lo visita, parecerá que estás en Japón sin salir de España. Estamos ante la era de los desplazamientos caseros, no será necesario viajar a la otra punta del mundo para ver llegar un cambio de tendencia que nos enamora. Disfrutar de la naturaleza es uno de los mayores placeres que podemos tener. Necesitamos sumergirnos de lleno en estos puntos del país que tienen un encanto especial.

Sobre todo, si lo que necesitamos es estar pendientes de un cambio de tendencia que puede ser esencial. Una novedad que puede acabar siendo la que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Es hora de descubrir de lleno un pueblo de cascadas y bancales de cerezos que enamora a quien lo visita, de tal forma que podremos estar ante una auténtica joya escondida en un lugar que quizás nos costará creer. Como si hubieras viajado durante horas o incluso un día entero en busca de ese sueño que es Japón, sin necesidad de salir de España.

Estás en Japón sin salir de España

Millones de personas viajan a Japón para descubrir la floración de un cerezo que puede darnos alguna que otra sorpresa. Con ciertos elementos que pueden acabar generando más de una lágrima de emoción al descubrir qué es lo que nos depara la propia naturaleza.

Estos días en los que quizás podremos empezar a tener en consideración algunos cambios importantes que serán los que nos marcarán de cerca. Son momentos de pensar en estos cambios que quizás podremos empezar a visualizar de otra forma diferente.

Si uno de nuestros propósitos de este año consiste en estar más en línea con la naturaleza, quizás tocará estar pendiente de ella y hacerlo de una manera que nos harán estar muy pendientes de una serie de cambios que pueden ser esenciales. Esta conexión con uno de los paisajes más bonitos que existen puede ser una realidad en breve, sobre todo, si tenemos en cuenta lo que nos está esperando.

Son días de saber un poco más sobre un país que no es casualidad que reciba a millones de visitantes en un solo año. Este lugar de España parece que es un trocito de Japón si casi salir de casa.

Este pueblo de cascadas y brancales de cerezos enamora

Visitar uno de los pueblos más bonitos de España en esta época del año es un pequeño placer en todos los sentidos. En estos días en los que realmente cada detalle cuenta, de tal forma que nos hace descubrir un lugar con una naturaleza que enamora.

Brancales de cerezos en flor que parecen sacados de una película japonesa de tal forma que conseguiremos empezar a ver llegar estos cambios de tendencia que pueden ser claves. Un giro radical que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más.

La web de Turismo del Valle del Jerte nos descubre un pueblo singular, Valdastillas que se presenta como: «Se erige en un magnífico mirador sobre el tramo medio de la cuenca del río Jerte. Adentrándonos en el pueblo podemos apreciar algunos ejemplos de arquitectura entramada de gran belleza, con edificios que dejan al descubierto el tono rojizo del adobe y el ocre de la madera. Sorprenden algunas balconadas corridas entre seis o más casas contiguas. La iglesia, dedicada a Santa María de Gracia, data del Siglo XVI, y posee dos retablos de cerámica talaverana. Sus orígenes están estrechamente ligados a Ojalvo, una de las aldeas medievales, ya desaparecida, de esta comarca. El pueblo es pequeño y el entorno de su término municipal, caracterizado por las fuertes pendientes, se encuentra repleto de grandes bancales poblados de cerezos. A tres kilómetros de este pueblo dirección Piornal, se puede disfrutar de una de las cascadas más impresionantes del Valle del Jerte, llamada la Cascada del Caozo. Su altura es de unos 30 m y es de fácil acceso. Y a 1 km siguiendo la carretera que lo une con Cabrero, nos encontramos con la Cascada de Marta, con fácil acceso y zona de merendero».

Un lugar que, sin duda alguna, tiene muchos más atractivos de lo que nos imaginaríamos, en especial, si tenemos en cuenta esta época del año en la que nos sumergiremos de lleno en una zona del país que cobra vida. La floración de los cerezos en el valle del Jerte no tiene nada que envidiarle al Japón milenario, sino todo lo contrario, es un punto del país que podemos empezar a descubrir desde estos días que tenemos por delante, en unas jornadas cargadas de actividad y de naturaleza. Este pueblo seguro que te enamorará en muchos sentidos.