Creerás que estás en el Caribe, pero sin salir de España: la cala con aguas cristalinas para bucear este verano

Hay una cala con aguas cristalinas ideal para bucear este verano que te hará pensar que estas en el Caribe. Es momento de apostar claramente por un viaje a un lugar más cercano de lo que nos imaginaremos. Estamos ante un cambio de ciclo que sin duda alguna nos hace descubrir un país que guarda muchos más secretos de lo que nos imaginaríamos. Sobre todo, cuando estamos ante una serie de cambios que pueden ser claves y que acabarán marcando la diferencia.

Este lugar es sin duda alguna uno de los que vas a querer visitar en esta temporada en la que el sol y la playa son dos de los imprescindibles. Si quieres sumergirte en esa cala con aguas cristalinas, no tendrás que salir de España. Nuestro país es uno de los sitios que atrae más turismo en busca de un paisaje espectacular, algo que no es casualidad, sino más bien todo lo contrario. Vivimos en un pequeño paraíso que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días que tenemos por delante y que puede acabar siendo fundamental.

La cala con aguas cristalinas para bucear este verano

Este verano puede acabar siendo la excusa perfecta para recuperar un hábito saludable. Hacer actividades al aire libre, siempre es una forma de mantener el cuerpo y la mente en forma. De la mano de una serie de novedades que pueden convertirse en la excusa perfecta para saber en todo momento donde estamos.

España es un país que ofrece muchas actividades al aire libre. En parte por el buen tiempo del que disfrutamos casi que todo el año, pero también por un paisaje que impresiona a más de uno. Incluso a aquellos que han viajado a la otra punta del mundo.

Nada tiene que envidiar del Caribe esta cala que realmente puede acabar de convertirse en toda una novedad destacada. Estamos ante un giro radical que, sin duda alguna, habrá llegado a ese punto en el que quizás empecemos a valorar un poco más lo que tenemos cerca.

No será necesario, ni subirse a un avión, ni invertir horas y euros en un viaje hacia la cala más maravillosa que hayas visto nunca. Puedes descubrir lo mejor de un punto del país en el que conseguirás ver un poco más allá. Un lugar que te hará volver a desear, bucear en unas aguas cristalinas de esas que impresionan.

Creerás que estás en el Caribe, pero no saldrás de España

No será necesario salir de España para sumergirte en unas aguas que parecerán el Caribe más auténtico. Será cuestión de ponernos manos a la obra de la mano de un lugar que sin duda alguna, puede acabar siendo uno de los más destacados en esta temporada que tenemos por delante.

La web ViviereMallorca nos presenta esta web como: «Sencillamente, la cala más famosa de la isla y, según muchos, la más bonita de Mallorca, junto con la playa de Es Trenc. Cala des Moro es una pequeña cala virgen situada en el sureste de Mallorca, en el municipio de Santanyí, a unos 9 kilómetros del centro urbano. Se encuentra en una cuenca rodeada de escarpados acantilados, en los que están excavadas pequeñas cuevas naturales. El encanto de Cala des Moro es único. ¿Conoces las típicas imágenes de «barcos voladores» debidas a ese efecto óptico de la sombra proyectada sobre el fondo marino? Pues, aquí está a la orden del día, ya que el agua es siempre clara y transparente y tiene todas las tonalidades del turquesa. Del resto se encarga el entorno natural salvaje y virgen de pinos marítimos, arbustos y tojos».

Siguiendo con la misma explicación: «No es casualidad que sea la playa preferida de los mallorquines. El consejo, sin embargo, es evitarla los fines de semana: la cala sólo tiene 40 metros de largo y no es muy ancha. Además de no encontrar un lugar donde establecerte, corres el riesgo de no disfrutar realmente cuando está abarrotado. Y no es cuestión de temporada alta o baja: ¡vemos la cala llena incluso en noviembre! Sin embargo, si no encuentras sitio, detrás de Cala des Moro encontrarás otras dos calas caminando unos cien metros por el sendero entre la vegetación. Son Cala s’Almunia y Es Castellet de Ponent. ¡Atención!: se trata de una de las típicas calas salvajes de Mallorca, por lo que no dispone de servicios (duchas, aseos, salvamento). El acceso para discapacitados también es bastante complicado».

Un lugar que hay que ver y que se convierte en un espacio natural con mucho que ofrecernos. Mallorca nos espera este verano como una de las islas más especiales que hay en nuestro país, un lugar cercano que debemos visitar, siempre que sea posible.