Hoy en día no seríamos capaces de concebir una cocina sin escurreplatos, pero está claro que no siempre ha sido así. Hasta la década de 1940 no había otra solución que lavar y secar los platos a mano. Luego, por supuesto, vino el lavavajillas, que reduce el tiempo dedicado al lavado de platos y vasos, pero requiere una cantidad significativa de dinero y energía para comprarlo y usarlo. La solución se encontró en el uso del escurreplatos. Un artículo bastante común en todas las cocinas pero del que se suele desconocer su origen. Descubramos ahora, cómo nació y quién inventó el escurreplatos.

Quién inventó el escurreplatos

El escurreplatos es un ejemplo por excelencia del diseño finlandés: es sencillo, práctico y económico. El pequeño accesorio de secado de vajillas fue diseñado por Maiju Gebhard en la década de 1940 (en colaboración con la Asociación Finlandesa para la Eficiencia Laboral) y desde que fuera lanzado al mercado se convirtió inmediatamente en un gran éxito.

Sin embargo, a pesar de que el escurreplatos se considera un invento finlandés, lo cierto es que un modelo rudimentario de escurreplatos ya había sido concebido en Estados Unidos por Louise R. Krause hacia 1930 pero su invento era más un «armario para secar platos». El proyecto, sin embargo, no tuvo mucha suerte con las familias estadounidenses, porque el compartimiento para platos se colocó sobre el fregadero y se diseñó con un sistema de escurridor subyacente que no se consideró muy práctico. En cambio, aún hoy en las cocinas de todo el mundo se utiliza el invento de Maiju Gebhard, quien utilizó alambre de metal o plástico en lugar de madera.

El invento de Maiju Gebhard se diferencia de los prototipos antepasados ​​y otros modelos similares en que aprovecha el espacio encima del fregadero para colocar un mueble en el que dejar secar los platos . Dentro de este mueble, los platos y otros utensilios se almacenan en espacios huecos especiales en una serie de estantes. De esta manera, los platos pueden gotear directamente en el fregadero. Más tarde, también se creó una versión del gabinete para secar platos con cubetas integradas debajo para recolectar agua.

El escurreplatos de Maiju Gebhard está reconocido por la Fundación de Invenciones de Finlandia como uno de los inventos finlandeses más importantes del siglo XX , tanto es así que poco a poco se extendió a otros países y hoy en día es una de las piezas más importantes e indispensables de una cocina.