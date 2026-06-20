¿Cómo se escribe correctamente en español, ‘Curazao’ o ‘Curaçao’? La RAE no deja lugar a dudas y la mayoría lo estamos haciendo mal

En Europa ya tenemos países como República Checa que nos generan dudas a la hora de nombrarlos en español, pero con el Mundial de fútbol los problemas se han multiplicado. Algunos no saben dónde está Curazao y la Real Academia Española (RAE) considera que muchos tampoco saben escribirlo.

Aunque la cedilla de Curaçao sea muy reconocible, la RAE ha aclarado que no es una opción recomendada para escribir el topónimo en castellano. La opción válida es Curazao.

De hecho, el Diccionario panhispánico de dudas (DPD) y la Fundéu insisten en que, en todo caso, la otra alternativa que tenemos en castellano es Curasao, más parecida a la pronunciación original.

Cómo debemos escribir Curazao en español, según la RAE

Las dos únicas opciones que acepta la RAE para escribir el nombre del país de las Antillas es Curazao o Curasao. Aunque sea el nombre original, Curaçao es incorrecto en español.

En todo caso, la RAE ha aclarado que la forma Curazao es la preferible en nuestro idioma, ya que es la más usual, de modo que resulta la opción más natural si se busca un texto cuidado y ajustado al uso mayoritario.

Curasao también es válida pero sólo como una alternativa que no está tan extendida. Debemos tomarlo como una recomendación de uso. Lo que no podemos hacer es usar la forma Curazao y Curasao en el mismo texto.

Respecto a Curaçao la Fundéu recuerda que procede del portugués y que, por ese motivo, es mejor evitarla en textos en español. Lo curioso es que es una grafía bastante común en las noticias.

La RAE recomienda que no uses Curaçao en español

El error nace de que Curaçao, con cedilla, es una grafía muy llamativa y representativa del país. Pero la normativa española no acepta este tipo de extranjerismos sin adaptar.

Otra curiosidad que aporta el DPD es que en las zonas de seseo, Curazao y Curasao se pronuncian igual. Es decir, para muchos hablantes no hay una diferencia oral entre una forma y otra.

Sin embargo, en las zonas no seseantes de España cada grafía tiene una pronunciación distinta. Curazao se pronuncia con el sonido de z, mientras que Curasao se pronuncia con s. Ahí la elección escrita sí cambia también la lectura.

Por eso la recomendación no depende sólo de copiar la forma que aparece en otros idiomas. En español, lo más adecuado es adaptar el nombre a las grafías admitidas por las obras académicas: Curazao, preferentemente, o Curasao.

Otros topónimos que nos generan dudas en español: el caso de México

Otro topónimo polémico es el de México ya que algunos todavía usan Méjico, pese a que a los propios mexicanos no les acaba de gustar. Aun así, la RAE acepta ambas formas pero con un matiz.

El Diccionario panhispánico de dudas (DPD) de la RAE establece que la grafía recomendada para este topónimo es México. También aclara que su pronunciación correcta es [méjiko], no [méksiko].

Es decir, la x de México no debe llevar a nadie a pronunciar la palabra como si sonara Méksico. En español actual, ese sonido corresponde al de la j.

Hay palabras que nos generan dudas por desconocidas, pero el problema con este topónimo es que lo vemos escrito por todas partes de ambas formas. Por ello la RAE ha recalcado que las palabras derivadas siguen la misma norma.

Por ejemplo, es mejor escribir mexicano, mexicanismo o mexicanidad con x, aunque se pronuncie con sonido de j.