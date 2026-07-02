Claudia Vega, farmacéutica, sorprende al revelar qué es lo más vendido en las farmacias de guardia en la madrugada: no son medicamentos

Las farmacias de guardia se suelen asociar a emergencias médicas o a compras urgentes de medicamentos, pero la realidad que viven los farmacéuticos de noche es muy diferente. Claudia Vega, farmacéutica y creadora de contenido, desvela cuáles son los productos que más se venden durante una guardia nocturna. En un vídeo publicado en sus redes sociales, la profesional repasó una a una las ventas realizadas durante la madrugada y mostró las necesidades de los clientes.

Las compras más frecuentes

Los productos que más llaman la atención en una venta nocturna es la anticoncepción de emergencia, denominada también pastilla del día después. Un artículo que apareció en varias ocasiones durante la misma noche, explica la farmacéutica. Por ello, lanzó un mensaje claro a sus seguidores: «Hay que tener más cuidado, chicos», afirmó con humor, recordando que este medicamento debe utilizarse sólo en situaciones excepcionales y dentro del plazo recomendado para que haga efecto.

Otros productos

Durante la guardia también dispensan antibióticos preescritos tras una visita a Urgencias, laxantes, tratamientos para infecciones urinarias, test de embarazo, test de antígenos, productos antipiojos e incluso unas muletas. La creadora de contenido expresa que muchas de estas compras sí responden a problemas de salud que no pueden esperar al día siguiente, pero otras son olvidos o necesidades puntuales. Por ello, se han habilitado en numerosos establecimientos la opción de unas máquinas expendedoras que faciliten productos que requieren las personas, pero que no se consideran esenciales.

La evaluación de las guardias nocturnas

El vídeo de Claudia Vega ha generado gran interés en redes sociales porque ofrece una imagen muy cercana del trabajo que realizan los farmacéuticos en sus guardias nocturnas. Además, no sólo se limitan a dispensar medicamentos, sino que estos establecimientos atienden a todo tipo de situaciones. Por lo tanto, la publicación ha servido para poner en valor el papel de los farmacéuticos, que trabajan toda la noche al servicio de la gente.