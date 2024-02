Los cinco lugares poco conocidos en España que debes visitar

En España, hay lugares que son bien conocidos por todos, como Guadalest en Alicante, Albarracín en Teruel o Cadaqués en Gerona. Sin embargo, hay otros, que a pesar de no aparecer en las guías de viajes, también merecen un gran reconocimiento.

Son destinos estupendos para visitar en un fin de semana y podemos encontrarlo por toa la geografía, desde Navarra hasta Almería, pasando por La Coruña, Cantabria y Cádiz. Sin lugar a duda, merece la pena tenerlos en cuenta para una escapada en 2024.

Setenil de las Bodegas (Cádiz)

Setenil de las Bodegas, con sus casas incrustadas en las rocas, ofrece mucho más que una postal pintoreca. Situado en un cañón formado por la erosión del río Guadalporcún, este pueblo cautiva con sus recovecos, miradores y encanto histórico.

El Torreón y el Aljibe, testigos de la historia medieval de la villa, junto con sus iglesias como la de la Encarnación y la de San Benito, añaden profundidad histórica a este destino único en España. Con sus cuevas habitadas desde el Paleolítico y su encanto andaluz, Setenil ofrece una experiencia única que combina historia, arquitectura y belleza natural.

Fervenza de Santa Leocadia (A Coruña)

El río Santa Baia, que atraviesa la parroquia de Chacín en Mazaricos, ofrece paisajes de gran belleza a lo largo de su recorrido hacia la Ría de Muros y Noia. A medida que serpentea por el valle, se une con el Rego do Vao do Denonciño, formando parajes espectaculares, entre ellos la cascada conocida como Fervenza de Santa Locaia do Burato.

A un kilómetro de su confluencia con el Santa Baia, este río da lugar a la impresionante Fervenza de Santa Leocadia. Para encontrarla, basta con detenerse en el cruce de la CP-4502, cerca de la modesta ermita barroca de Santa Locaia o Leocadia. Desde allí, a pocos metros río arriba, se puede contemplar este hermoso enclave, también conocido como «O Pozo das Campanas», debido a una leyenda local que relaciona la cascada con el robo de las campanas de la ermita por parte de unos ladrones.

Cueva de la Ojerada (Cantabria)

La Ojerada es una formación geológica peculiar con características distintivas. Situada junto al mar, presenta una entrada superior y dos entradas más grandes que se abren hacia el mar, dándole la apariencia de dos ojos. Sin embargo, cuenta con una cuarta entrada en la parte baja de la cueva, indicando la formación de cavernas por debajo de una gran plataforma inclinada hacia el mar.

Esta plataforma presenta grietas profundas y algunos bufones, sugiriendo un proceso continuo de formación de cavernas. La roca calcárea estratificada, depositada en el fondo del mar durante el Aptiense, ha sido erosionada por la fuerza de las olas para dar forma a la cueva. A diferencia de una cueva kárstica, La Ojerada es una cueva puramente marina, excavada por la acción erosiva del mar.

La observación de estratos erosionados y la formación de una segunda cueva evidencian este proceso de formación por la excavación del nivel blando por parte del mar, mientras los estratos infrayacentes permanecen intactos.

Playa de Mónsul (Almería)

La playa de Mónsul, ubicada en un entorno natural impresionante, se destaca por su singularidad más que por su extensión de arena, que apenas alcanza los 300 metros de largo y unos 50 metros de ancho. Lo que la hace única es la presencia de una huella volcánica en las rocas que bordean la playa.

Entre sus características más distintivas se encuentra la imponente ‘peineta de Mónsul’, una formación volcánica que divide visualmente el oscuro arenal en dos partes, y una gran duna de arena más clara que resguarda la ensenada.

Además de su belleza natural, esta playa ha sido escenario de varias producciones cinematográficas famosas, como ‘Indiana Jones y la Última Cruzada’, donde Sean Connery ahuyenta a unas gaviotas, causando el accidente de una avioneta.

Roca del Rey León o Mirador de Zamariain (Navarra)

El mirador de Zamariain, situado en el Valle de Aezkoa al norte de la Comunidad Foral de Navarra, es un destino muy popular debido a las vistas impresionantes que ofrece del entorno montañoso. Desde este punto elevado, los visitantes pueden disfrutar de una panorámica única que abarca el río Irati serpenteando a través del paisaje, el denso bosque de robles en Betelu y las imponentes montañas circundantes como el Corona, el Larrogain, la Higa de Monreal y la Peña de Izaga.

Llegar al mirador no requiere un gran esfuerzo, ya que se puede realizar una ruta circular de aproximadamente siete kilómetros desde el encantador pueblo de Garaioa. A lo largo de esta ruta, los excursionistas atraviesan paisajes pintorescos, incluyendo prados, helechos y bosques de avellanos. Además, durante el recorrido, es posible encontrarse con curiosidades naturales, como un antiguo tronco con una forma peculiar que se asemeja a la cabeza de un ciervo.