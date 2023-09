Científicos confirman cuándo será la siguiente extinción masiva en la Tierra y está cerca

Existen muchísimas teorías acerca de cuándo y cómo terminará la vida en la Tierra. Nuestro planeta tiene más de 4.500 millones de años y, durante su existencia, se han dado grandes cambios en la biodiversidad, e incluso se han registrado cinco extinciones masivas, algunas de las cuales han hecho desaparecer hasta el 96% de las especies. Ahora, los científicos alertan de que la sexta extinción masiva ya ha comenzado.

La primera extinción masiva de la Tierra tuvo lugar hace 443 millones de años. Fue devastadora, ya que desaparecieron el 86% de las especies y únicamente sobrevivieron aquellas que vivían en el océano. La segunda se dio hace 367 años a causa de la explosión de los océanos. La más grave de todas se produjo hace 251 millones de años y las consecuencias fueron terribles: aumentó la actividad volcánica, desaparecieron el 96% de las especies y el clima de la Tierra cambio por completo.

La cuarta extinción arrasó casi la totalidad de las especies, tanto vegetales como animales, que habitaban el planeta hace 210 millones de años. La quinta y último se produjo hace 65 millones de años y fue la causante de la desaparición de los dinosaurios. Un enorme asteroide impactó en la península del Yucatán, provocando una catástrofe enorme en destrucción y escala.

La sexta extinción masiva de la Tierra

Según destacan biólogos de la Universidad de Hawái y expertos del Museo Nacional de Historia Natural de París, la sexta extinción masiva de nuestro planeta podría haber empezado hace años basándose en la enorme desaparición de especies de invertebrados.

En 2017, publicaron en la revista ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’ que «desde un punto de vista cuantitativo, es más severa de lo que se percibe cuando se mira exclusivamente a extinciones de especies». Pero, ¿esto es motivo de preocupación? No, al menos en el corto plazo.

Se trata de un proceso muy largo, que puede durar cientos, miles e incluso millones de años. En la actualidad, la tasa de extinción de especies se calcula entre 1.000 y 10.000 veces más alta que la tasa de extinción natural.

Si bien es cierto que las extinciones forman parte del proceso evolutivo, la tasa actual de disminución de las poblaciones de especies es lo suficientemente elevada como para amenazar funciones ecológicas que son claves para sustentar la vida en la Tierra.

Cabe señalar que las especies están interconectadas, de forma que interactúan entre ellas y generan grandes beneficios: clima estable, aire limpio, agua limpia, suelos fértiles, etc.