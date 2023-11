Los ciberdelincuentes también pueden robar tus datos cuando cargas tu coche eléctrico en un lugar público

Pueden los ciberdelincuentes robar tus datos cuando cargas tu coche eléctrico en un lugar público sin que te des cuenta. El coche eléctrico se está imponiendo en España. Representa una opción barata de realizar desplazamientos, ya sea por la ciudad o fuera de ella. Los puntos de carga públicos son una alternativa que no debemos dejar escapar. Una opción low cost o incluso gratuita que permite a los propietarios de coches eléctricos moverse por la ciudad de forma eficiente sin gastar ni un euro. Aunque toca tener mucho cuidado ante la posibilidad de robos de datos, los ciberdelincuentes están listos para robarte.

Todas o casi todas las redes públicas sean del tipo que sean, acaban siendo un riesgo para nuestros datos personales. Los delincuentes están en el orden del día a la hora de robar datos de este tipo, por lo que no dudan en estar atentos a algo tan común como una recarga de un coche eléctrico.

El tiempo que pasamos en el cargador y las características del mismo, pueden ser los elementos que hagan que este tipo de estafas se produzcan con más frecuencia. Por lo que al final del recorrido, es importante ver qué estamos haciendo mal o cómo nos arriesgamos casi sin saberlo a un robo de datos que puede ser masivo.

Si tiene USB el cargador, será mejor que no lo utilices, puedes estar poniéndote en un lugar complicado. Ya que a través de él, los delincuentes podrán hacer lo que deseen, en este caso acceder a tu dispositivo a través de un virus que puedes recoger directamente de esta carga sin que te des cuenta.

Cómo roban tus datos

La realidad es que las estaciones de carga pueden presentar una cierta vulnerabilidad. Tal y como informan desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad: “Uno de los grandes problemas es la existencia de vulnerabilidades de seguridad de los dispositivos que forman la estación, ya que, debido a su localización, en la mayoría de los casos, únicamente se puede actualizar desplazándose físicamente al lugar donde se encuentra dicha estación. Las vulnerabilidades más encontradas en este caso se encuentran con la falta de seguridad en la autenticación y el XSS (Cross-Site scripting), lo que podría ser utilizado para conseguir información delicada, comprometer el navegador que se utiliza o incluso poder secuestrar las sesiones de usuario.”

Por lo que esta autentificación y el XSS es lo que puede generar un problema de grandes dimensiones. Antes de poner el coche eléctrico en la estación de carga, recuerda que, por lo general, está siempre conectado a tu teléfono y dispositivos, por lo que puede acabar generando una reacción en cadena, en caso de dejar pasar estos datos de acceso hacia tus datos más íntimos.

De momento, es un proceso que tiene algunos agujeros, lo que no quiere decir que las estaciones de carga no sean seguras, sino todo lo contrario. Hay algunas más vulnerables que otras. Cargar el coche eléctrico debe acabar siendo una manera de ahorrar dinero y no un problema añadido con la llegada de intrusos hacia nuestros dispositivos.

A estos problemas se la suman según los especialistas: “Otro problema es que estas estaciones están conectadas a Internet para poder enviar y recibir información por lo que es muy importante utilizar protocolos ciberseguros, ya que si los protocolos que se utilizan no son seguros podría provocar que la información que se transmite la pueda obtener el que realiza el ataque.” Por lo que debemos asegurarnos de que estamos ante una estación segura.