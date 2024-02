Es casi milagroso: el fruto español lleno de propiedades que te ayuda a bajar de peso

Las vitaminas son esenciales para la salud y se obtienen a través de una dieta equilibrada rica en frutas, vegetales y cereales. En España, las pasas de Málaga destacan por su alto contenido de vitaminas C y B, así como por su capacidad para ayudar en la pérdida de peso.

Estas pasas, obtenidas mediante un proceso de secado al sol de las uvas moscatel, se caracterizan por su color oscuro, sabor dulce y aroma pronunciado, garantizando su calidad y textura premium según el Reglamento de la Denominación de Origen de la Pasa de Málaga.

Así son las pasas de Málaga

Las pasas de Málaga son una fuente rica de fibra soluble e insoluble, lo que las hace beneficiosas para mejorar el tránsito intestinal y participar en los procesos digestivos. Además, son una excelente fuente de potasio, calcio, hierro, magnesio, fósforo y selenio, así como de vitaminas B6 y B1.

Aunque su contenido de vitamina C es menor que en la fruta fresca, sigue siendo significativo. La vitamina C es crucial para la producción de anticuerpos y sus propiedades antioxidantes contribuyen al fortalecimiento del sistema inmunológico.

Beneficios para la salud

La uva pasa malagueña es un alimento energético rico en carbohidratos, con un índice glucémico moderado gracias a su contenido de fibra. Se recomienda su consumo en el desayuno y como snack entre comidas, siguiendo pautas de alimentación saludable. Contiene ácidos grasos insaturados, como omega 3 y 6, que benefician el sistema circulatorio y reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares, además de fortalecer el sistema inmunológico y contribuir a diversos procesos biológicos.

En cuanto a su contenido proteico, la uva pasa malagueña contiene aminoácidos que mejoran el rendimiento físico, reducen la fatiga y fortalecen el sistema inmunológico. Es también una buena fuente de vitaminas, como ácido fólico, vitamina B1, vitamina K y vitamina B3, que participan en funciones metabólicas y regulan diversos procesos fisiológicos.

En términos de micronutrientes, destaca su contenido de potasio, importante para la actividad física y la salud cardiovascular, así como de calcio, boro y fósforo, que contribuyen a mantener la salud ósea y prevenir la osteoporosis. Además, su contenido de hierro puede ayudar a tratar las anemias.

La uva pasa malagueña también contiene ácidos orgánicos y polifenoles con propiedades antioxidantes y cicatrizantes, como los taninos y las catequinas, que pueden prevenir coágulos sanguíneos y tumores. Los fitoesteroles presentes en las pasas bloquean la absorción del colesterol intestinal, ayudando a reducir el colesterol malo sin afectar los niveles de colesterol bueno. Es importante destacar que apenas contiene sodio y colesterol.

Características

Las pasas de Málaga, producidas en España, se secan al sol de manera artesanal, conservando así su aroma y sabor inalterados. Tienen un contenido de humedad más alto (hasta un 30%), lo que las hace más jugosas y sabrosas, en comparación con otras pasas que tienen entre un 16% y un 19% de humedad.

Además, son naturalmente dulces debido a su alto contenido de azúcares, por lo que no necesitan aditivos. No están recubiertas de aceite vegetal como muchas otras pasas y no contienen conservantes ni sulfitos, manteniendo así su autenticidad y calidad.

Cantidad diaria recomendada

La pasa de Málaga, recientemente reconocida como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) por la FAO, ha sido objeto de un estudio sobre sus valores nutricionales, encargado por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Pasas de Málaga. Este estudio revela que las pasas son un «superalimento mediterráneo», beneficioso para la salud y el bienestar.

Se recomienda su consumo como aperitivo para controlar el peso y mantener la salud, ya que ayudan en el control de la glucosa, la digestión, la presión arterial y la prevención de enfermedades cardiovasculares. Son ricas en calcio, antioxidantes y fibra, mejorando la salud ósea y ralentizando el envejecimiento celular.

Las pasas de Málaga son ideales para la actividad física debido a su aporte energético y moderado índice glucémico. Se sugiere tomarlas en el desayuno o como snack entre comidas, siendo 25 gramos la porción recomendada. Además, son una buena fuente de ácidos grasos insaturados, proteínas y vitaminas como el ácido fólico y la vitamina K.

Destacan por su alto contenido de potasio, beneficioso para la circulación y la prevención de enfermedades como la hipertensión. También contienen calcio, boro y fósforo, importantes para la salud ósea. Son ricas en hierro y fitoesteroles, y apenas contienen sodio y colesterol.

El análisis resalta que las semillas de las pasas de Málaga, a menudo subestimadas, son especialmente nutritivas, concentrando micronutrientes. Se recomienda consumir trece pasas al día como dosis óptima.

Las pasas de Málaga son versátiles y se pueden ser utilizar en la preparación de una amplia variedad de platos, salsas y postres. Su dulzor las hace especialmente adecuadas para acompañar quesos y carnes, aunque también son deliciosas cuando se consumen solas, conservando todas sus propiedades. Son una excelente fuente de energía y combinan muy bien con una variedad de alimentos, como frutas y yogur.