No se sabe a ciencia cierta el origen de las Pantallas, los personajes más famosos del Carnaval de Xinzo de Limia

Conocer la historia, origen y personajes del Carnaval de Xinzo de Limia, en Ourense, no es un trabajo sencillo, ya que esta fiesta cuenta con centenares de años y está casi inmersa en el ADN del ciudadano de este pueblo gallego.

Se sabe que, pese a que la celebración es de origen europeo, caló especialmente en algunos pueblos y tierras, entre ellos, el conocido como Triángulo mágico, que engloba tres poblaciones del sur de Ourense, Xinzo de Limia, Verín y Laza.

No obstante, el porqué llegó a ser tan popular el carnaval o entroido en estas zonas no está para nada claro. De hecho, también se celebra con fuerza en algunas partes de Lugo, aunque toda Galicia realiza alguna actividad en estos días.

Personajes del Carnaval de Xinzo de Limia según su historia y origen

Las Pantallas son los personajes del Carnaval de Xinzo de Limia que más se conocen en el pueblo y fuera de él. Sin embargo, estos curiosos seres que van metiéndose con todo el mundo con sus vejigas llenas de aire molestando a todo el que se mueve, no nos aclaran nada, por lo que no se sabe de dónde proceden. Tal vez de algún antiguo señor feudal de la zona o recaudador de impuestos, pero su origen se pierde en el tiempo.

Se sabe que el origen del carnaval a nivel genérico procede de ritos agrícolas prerromanos relacionados con el campo y la ganadería. Durante la antigua Roma, se convirtieron probablemente en las saturnales, en las que los participantes se enmascaraban y se adoraba al dios Baco.

Pero el saber cómo esta fiesta que, posteriormente se adaptó a la tradición religiosa cristiana, caló en esta zona tan particular de Galicia, no es sencillo y no se conoce con exactitud, más allá de su probable origen medieval y que superó la dictadura para convertirse en Fiesta de Interés Turístico Nacional en 1997.

Sí que se identifican los trajes de las Pantallas con indumentaria del siglo XIX, aunque tampoco esto está claro, pero es posible que fuera en aquella época cuando estos trajes y máscaras cobraran verdadero protagonismo.

Además, se considera al Carnaval de Xinzo de Limia como el más largo de España, ya que sus actos se alargan durante cinco fines de semana, por lo que engloban casi mes y medio de actividades relacionadas con la harina, las Pantallas y la buena gastronomía gallega.

Así que, si no sabes dónde ir estos días, no lo dudes, tienes una cita ineludible en el Carnaval de Xinzo de Limia, en Ourense.