Candlelight x Symphony Candles: tributo a Coldplay en el Ateneo de Madrid este 5 de noviembre

El próximo 5 de noviembre el Ateneo de Madrid acogerá Candlelight x Symphony Candles: Tributo a Coldplay. Candlelight x Symphony Candles son una serie de conciertos a la luz de las velas, que parpadean al son de la música. Será un espectáculo mágico para los fans del grupo británico.

«Inspirado en la música, Symphony se origina a partir de la idea de la orquesta, donde los instrumentos de todo tipo hacen eco entre sí para crear música armónica. Las velas parpadean al ritmo de la música, nacen con el modo de detección de ritmo patentado y emiten señales a medida que avanza el ritmo»

El concierto tendrá lugar en el Ateneo de Madrid, la institución cultural privada más importante de la historia contemporánea española. Está ubicado en la calle Prado y alberga un salón de actos de estilo neogriego diseñado por Arturo Mélida.

El programa del concierto es el siguiente: Clocks, Donˋt Panic, Speed of Sound, Trouble, Fix you, Paradise, In my Place, Adventure of Lifetime, Hymn to the Weekend, Yellow, The scientist, Sky full of stars y Viva la Vida.

Frases de Coldplay

En la recopilación de las frases más destacadas de Coldplay podemos encontrar una muestra del arte y la forma de vivir la vida que siempre ha caracterizado a este grupo:

Desperté para descubrir que nadie es libre, todos somos fugitivos. Mira la forma en que vivimos. (Spies)

No quiero ver caer otra generación. Prefiero estar en coma que en punto final. (Every Teardrop is a Waterfall)

Y una vez tras otra, desde el momento en que me levanto hasta el momento en que me duermo, estaré a tu lado. (Shiver)

Érase una vez que nos desmoronamos, tienes en tus manos las dos mitades de mi corazón. (Princess de China)

Y si pudiéramos flotar lejos, volar hasta la superficie y comenzar de nuevo y despegar antes de que los problemas nos erosionen bajo la lluvia. (Us Against the World)

Candlelight x Symphony Candles

Además del concierto tributo a Coldplay, Candlelight x Symphony Candles tiene programados otros espectáculos en Madrid. Una experiencia musical única que ha conquistado al público de otras ciudades del mundo como Nueva York, Berlín y Paris.