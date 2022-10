¡Atención! Estas son las prendas que jamás debes meter en la secadora según la OCU

Hay electrodomésticos en casa sin los que no podríamos vivir, como la nevera o la lavadora, estos se vuelven esenciales en nuestra rutina diaria. Después hay otros que no todo el mundo tiene, como la secadora, pero cada vez es más común verla en los hogares. Esta es útil cuando empiezan a bajar las temperaturas y cuesta secar la ropa al aire libre, pero no todas las prendas se pueden meter la secadora.

Si eres de los que tiene secadora en casa y la usas normalmente para dejar tu ropa suave y calentita, seguro que sabrás que no se pueden meter todas las prendas. Si pones depende de qué tejidos se podrían romper o encoger.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lanzado una lista de las prendas que no aconsejar meter en la secadora, así podrás asegurar una larga vida útil al electrodoméstico y la prenda. Puede que alguna vez hayas metido una prenda que no debías e igualmente ha salido perfecta, pero si sigues metiéndola podrás comprobar que se desgasta rápidamente y te quedarás sin prenda de ropa antes de tiempo.

¿Qué prendas no debemos meter en la secadora?

Hay prendas que por su tejido es mejor descartar el uso de secadora, opta mejor por un secado al aire libre. Te contamos los principales del listado: