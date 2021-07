Cada vez que comienza un nuevo año uno de los principales retos que todos nos marcamos es el de ahorrar. Sin embargo, no siempre es sencillo. Si este 2021 todavía no has conseguido guardar ni un solo euro, quizá la fórmula de ahorro de 21 días, también conocida como ‘ayuno financiero’, pueda ayudarte. Está teniendo muchísimo éxito en Estados Unidos.

La creadora de esta fórmula es Michelle Singletary, asesora financiera, columnista del ‘Washington Post’ y autora del libro ‘The 21-Day Financial Fast: Your Path to Financial Peace and Freedom’. Describe el ‘ayuno financiero’ como una «dieta económica» que busca acabar de una vez por todas con los malos hábitos de gasto y ponerse en un mejor camino financiero de cara al futuro.

¿En qué consiste la fórmula de ahorro de 21 días?

La regla es muy sencilla: no gastar nada en cosas innecesarias durante tres semanas. Por supuesto, se puede comprar comida o gastar dinero en artículos básicos para la supervivencia, pero la disciplina debe ser firme durante los 21 días.

Del mismo modo que una dieta, el ‘ayuno financiero’ está pensado para hacerlo durante un breve periodo de tiempo, 21 días. La autora considera que en tres personas es posible romper algunos malos hábitos de gasto y mantener esta tendencia en el largo plazo. Aunque parezca una medida llevada al extremo, puede resultar muy útil.

Pero, ¿cómo llevar a cabo la fórmula de ahorro 21 días? En su libro, Michelle Singletary nos da las claves.

Tiempo: lo primero y más importante es cumplir con el periodo de tres semanas. Es un tiempo razonable para recortar gastos en cosas innecesarias.

lo primero y más importante es cumplir con el periodo de tres semanas. Es un tiempo razonable para recortar gastos en cosas innecesarias. Lista de la compra: durante 21 días hay que comprar sólo aquellas cosas que sean imprescindibles para sobrevivir. Por lo tanto, nada de comprarse ropa o de ir a comer a un restaurante, por ejemplo.

durante 21 días hay que comprar sólo aquellas cosas que sean imprescindibles para sobrevivir. Por lo tanto, nada de comprarse ropa o de ir a comer a un restaurante, por ejemplo. Efectivo: la fórmula señala que una persona es mucho más consciente cuando paga en efectivo. Los billetes y las monedas sirven a modo de recordatorio visual de cuál es el nivel de gasto.

la fórmula señala que una persona es mucho más consciente cuando paga en efectivo. Los billetes y las monedas sirven a modo de recordatorio visual de cuál es el nivel de gasto. Diario: y, por último, es muy recomendable llevar un registro detallado de todos los gastos a lo largo de los 21 días. Esto es algo que todos deberíamos hacer siempre para tener un mayor conocimiento y control de las finanzas personales.

Por supuesto, en tres semanas no vas a conseguir ahorrar muchísimo dinero. Pero siguiendo el ‘ayuno financiero’ puedes darte cuenta de cuáles son tus hábitos de gasto y hacer los cambios que consideres.