El árbol de Navidad con luces de colores pasó de moda: la nueva tendencia en 2026 que hace que el salón parezca más elegante

El árbol de Navidad minimalista será tendencia en este 2026. Los expertos en decoración apuntan que las microluces de LED ganarán el terreno a las tradicionales luces de colores durante los próximos meses en los que la Navidad iluminará las calles y los hogares de miles de millones de personas repartidas en todo el mundo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la tendencia que llega en 2026 en lo que respecta al árbol de Navidad.

La Navidad está a la vuelta de la esquina y eso quiere decir que hay que planificar desde ya todo lo relacionado con la decoración del hogar. Esto nos ayudará también a ahorrar unos euros en unos meses que se esperan difíciles a nivel energético por la subida de los precios, la falta de suministro y el conflicto de Oriente Medio. Por ello, bien es recomendable hacer acopio a fecha de octubre de los adornos de la Navidad de este 2026.

Una parte importante de la postal navideña de un hogar es el árbol de Navidad, que será el centro de todas las miradas que entren por tu casa. Hacer una inversión en este sentido siempre es una victoria porque podrás reutilizarlo para los años venideros. Eso sí, debes saber que las tendencias para la Navidad de 2026 van encaminadas al minimalismo, apostando por sustituir las clásicas luces de colores que parpadean por pequeñas luces LED que puedan dar un toque elegante al árbol de Navidad y también al salón o estancia donde decidas colocarlo.

El árbol de Navidad que llega en 2026

Algunos expertos en decoración se han pronunciado sobre las nuevas tendencias que llegarán en 2026 en lo que respecta a los árboles de Navidad y este año estará relacionado con la sobriedad. Los profesionales en esta materia han dejado claro que ya hay que ir diciendo adiós a las luces rimbombantes y los detalles extravagantes que a lo largo de la historia han colgado de este árbol. A partir de ahora hay que dejarse llevar por lo sobrio y elegante.

El portal especializado Architectural Digest ha dejado claro que la tendencia de árboles de Navidad para este 2026 serán las luces micro LED, también llamadas warm white, que protagonizarán un efecto suave en el árbol y que no haya demasiados tonos en el ambiente. Los expertos de esta página han dejado claro que esto hará que el árbol tenga un toque sofisticado. Esto será gracias a que esta luz tiene una sola temperatura y hará que el árbol de Navidad se integre como un elemento decorativo más de la vivienda.

La página House Beautiful también apuesta por el uso de las luces blancas y cálidas para este año 2026 porque aportan calidez y tranquilidad al ambiente. Además, una de las grandes virtudes de estas pequeñas luces es que son capaces de integrarse dentro del árbol sin la necesidad de ser el adorno protagonista. Así que los diseñadores expertos en la materia dan con tres elementos clave en lo que respecta a las tendencias de 2026, que son las siguientes: