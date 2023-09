Una americana prueba los dulces que merendábamos de pequeños y su reacción ya es viral

Los vídeos probando comida de otros países son una de las principales tendencias del momento en TikTok. En esta ocasión, los protagonistas son una pareja, él español y ella estadounidense. El título del video, «Probando snacks de la infancia de mi marido», ya suena muy prometedor, y lo cierto es que el contenido no decepciona en absoluto. Ya tiene casi 30.000 ‘likes’.

En primer lugar prueban los Conguitos, y ella comenta que es como cacahuete cubierto de chocolate. Parece que no les convencen demasiado: ella les da un 5/10 y él un 2/10. A continuación, es el turno del Bollycao, y parece que no les gusta mucho: ella le da un 3/10 y el un 1/10.

Los Donuts son un clásico de nuestra infancia. Ella comenta que son demasiado suaves y les da un 6/10. En esta ocasión, a él si le gustan y les da una nota de 10/10. Y, por último, un Cola Cao Energy, que ella también califica con un 6/10 y a él simplemente no le gusta.

Las reacciones al vídeo no se han hecho esperar en TikTok: «Los colacao o nesquik los tenéis que preparar mejor en casa,generalmente los que vienen así en esas botellas de plástico saben raro xd»; «Estos donuts envasados no tienen nada que ver con los que vendian antes, que eran del día»; «Los bollycao de ahora no tiene nada qué ver a los de antes. Llega a probar cuándo éramos pequeños y 10/10».

Dulces de la infancia que desaparecieron

Muchos de los dulces de nuestra infancia han desaparecido con el paso del tiempo, como los chicles Bazooka. ¿Quién no recuerda su mítico lema «Los chicles del futuro»? Los chicles Boomer también fueron un gran éxito.

Es difícil no recordar los Monchitos. Un snack de arroz inflado con sabor a jamón que desapareció de un día para otro sin dejar rastro. Por suerte, todavía se puede encontrar en algunas tiendas especializadas o en Internet.

Los Tunos eran pastelitos con sabor a trufa. En el paquete venían dos uniades y nos encataba compartirlos con nuestro hermano o nuestro mejor amigo. Más adelante, Martínez los puso a la venta en sus surtidos al peso, pero no son los originales.

Y, por último, no podemos olvidarnos de las piruletas Lolipop, que tenían un sabor a fresa suave y el palo se deshacía al ser de cartón.