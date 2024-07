La alerta de la Polícia que debes conocer: así es la estafa que engaña a todo el mundo

El phishing es una técnica de fraude utilizada por ciberdelincuentes para obtener información confidencial de los usuarios, como contraseñas y números de tarjetas de crédito. Los estafadores envían correos electrónicos falsos que imitan a empresas o entidades legítimas, solicitando a los usuarios que hagan clic en enlaces o descarguen archivos maliciosos. El objetivo es engañar a las personas para que proporcionen datos personales o instalen malware en sus dispositivos. Estos correos parecer provenir de entidades públicas, como Hacienda o el SEPE, empresas privadas o servicios online, pero en realidad son fraudulentos.

Los correos de phishing a menudo presentan características como remitentes desconocidos, errores gramaticales, solicitudes de información sensible, enlaces sospechosos, y mensajes urgentes o amenazantes. Para protegerse del phishing, es crucial no abrir correos no solicitados, no responder a mensajes dudosos, mantener los dispositivos y programas actualizados, y verificar la identidad de los remitentes antes de proporcionar información. También se recomienda no hacer clic en enlaces sospechosos ni descargar archivos de fuentes desconocidas, y utilizar software de seguridad actualizado. Si se cae en una estafa de phishing, se deben cambiar inmediatamente las contraseñas, contactar con entidades financieras, escanear el dispositivo en busca de malware, y monitorear la información personal en Internet. Compartir la experiencia con otros puede ayudar a prevenir futuros fraudes.

La nueva estafa de la que alerta la Policía

En su último vídeo en TikTok, la Policía Nacional ha lanzado una advertencia sobre una nueva estafa con la que es importante tener especial cuidado, ya que es muy fácil caer en la trampa: «Lo hacen tan bien que hasta tu cuñado caería». Este mensaje, dirigido a sensibilizar a los ciudadanos sobre las diferentes modalidades de fraude, destaca la habilidad de los estafadores para engañar a las víctimas.

En el vídeo, la agente explica que los estafadores crean historias falsas, haciéndose pasar por personas conocidas y hablando acerca de supuestos problemas personales para ganarse la empatía de sus víctimas. El objetivo final es persuadir a las personas para que les envíen dinero, engañándolas con historias dramáticas, como el fallecimiento de un familiar o la necesidad de una operación médica urgente.

Éste nuevo engaño se realiza tanto en persona como, más comúnmente, a través de correos electrónicos, SMS y mensajes de WhatsApp. Su método es similar al viejo truco del «hijo en apuros», donde los estafadores envían mensajes urgentes solicitando dinero de manera desesperada, como «mamá, he perdido el móvil, envíame 200 euros por Bizum para que pueda comprar uno nuevo. Es urgente».

Los delincuentes suelen obtener la información personal de las víctimas mediante filtraciones de datos o hackeos, y pueden incluso robar cuentas de WhatsApp para ejecutar sus fraudes entre los contactos. Si la víctima tiene alguna duda acerca de quién le está enviando el mensaje, los estafadores utilizan frases como «¿no te acuerdas de mí?» para crear una sensación de urgencia que impulse una respuesta impulsiva y precipitada.

La Policía Nacional advierte que, cuando uno se da cuenta del engaño, ya podría ser demasiado tarde. Por estemotivo, es fundamental ser prudente, verificar la identidad de quienes piden ayuda, y, sobre todo, denunciar cualquier sospecha de fraude.

¡Cuidado con este fraude por WhatsApp!

Por otro lado, la Policía Nacional ha alertado recientemente sobre una nueva estafa que afecta a los usuarios de WhatsApp. Si te añaden a un grupo extraño con numerosos números desconocidos, es posible que estés a punto de ser víctima de un fraude. Aunque las plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp ofrecen muchos beneficios, también pueden convertirse en terreno fértil para estafadores que buscan aprovecharse de la vulnerabilidad de los usuarios.

Con alrededor de 2.000 millones de usuarios activos en todo el mundo, WhatsApp es un objetivo atractivo para los delincuentes que buscan cometer fraudes. La Policía Nacional ha utilizado esta plataforma para advertir sobre los riesgos asociados con este tipo de estafas, que suelen implicar el robo de información personal y bancaria.

Recientemente, se ha detectado un nuevo método de estafa que comienza añadiendo a las víctimas a grupos de WhatsApp llenos de números extranjeros, con prefijos de países como India o Pakistán. Estos grupos, aparentemente inofensivos, suelen estar diseñados para engañar a los miembros con ofertas falsas relacionadas con empleos o criptomonedas, cuyo verdadero propósito es recopilar datos personales.

Para evitar caer en esta trampa, la Policía Nacional recomienda ajustar la configuración de privacidad de WhatsApp. Accediendo a la configuración de la aplicación y seleccionando la opción que limita quién puede añadirte a grupos, puedes restringir esta capacidad únicamente a tus contactos guardados. Ésta simple medida puede mejorar significativamente tu seguridad y privacidad en la plataforma.