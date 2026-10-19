Albert Einstein, científico: “Si quieres que los niños sean inteligentes, léeles cuentos de hadas. Si quieres que sean más inteligentes, léeles más cuentos de hadas”

La frase de Albert Einstein sobre los cuentos de hadas invita a reflexionar sobre el papel de la imaginación en el desarrollo de los niños. El científico habría defendido que leer historias fantásticas no solo entretiene a los pequeños, sino que también puede estimular su inteligencia, su curiosidad y su capacidad para comprender el mundo. Aunque la cita circula ampliamente, su atribución exacta requiere cautela. Su mensaje, sin embargo, conserva una enorme vigencia: los relatos infantiles abren puertas a posibilidades desconocidas y convierten la lectura compartida en una experiencia enriquecedora para toda la familia.

Cuando un adulto lee un cuento, el niño encuentra mucho más que personajes mágicos, animales parlantes o aventuras extraordinarias. También descubre emociones, conflictos, decisiones y consecuencias que le ayudan a interpretar situaciones de la vida cotidiana. La fantasía le permite imaginar alternativas, formular preguntas y construir explicaciones propias, incluso antes de disponer de las herramientas necesarias para comprender conceptos complejos. En este sentido, la inteligencia no se limita a memorizar datos o resolver problemas matemáticos: también implica desarrollar el lenguaje, la creatividad, el razonamiento y la capacidad de ponerse en el lugar de los demás.

Los cuentos ofrecen oportunidades para practicar estas habilidades de manera natural, sin convertir el aprendizaje en una obligación. Además, compartir historias fortalece el vínculo afectivo entre adultos y pequeños. La voz, las ilustraciones y las conversaciones posteriores transforman cada lectura en un espacio de descubrimiento que puede acompañar al niño durante toda su infancia.

¿Qué significa la frase de Einstein sobre los cuentos de hadas para los niños?

La idea central no es que la fantasía convierta automáticamente a cualquier niño en un genio. Más bien, propone que imaginar también es una forma de pensar. En un cuento, las reglas habituales pueden cambiar: una calabaza se convierte en carruaje, un animal habla y una niña se enfrenta a un dragón.

El pequeño debe aceptar esas premisas, seguir la lógica del relato y anticipar qué podría suceder después. Ese ejercicio alimenta la flexibilidad mental y le invita a considerar posibilidades distintas de las que conoce.

Conviene recordar que la frase se atribuye a Einstein sin que su procedencia esté suficientemente acreditada. Por eso, resulta más riguroso hablar de una cita atribuida al físico que presentarla como una afirmación documentada. Su valor reside en la reflexión que plantea sobre la educación y la imaginación.

¿Cómo estimulan la imaginación y el lenguaje los cuentos infantiles a los niños?

Las historias amplían el vocabulario y acercan a los niños a expresiones que quizá no escuchan habitualmente. También les enseñan a ordenar acontecimientos, reconocer causas y consecuencias y explicar por qué un personaje actúa de determinada manera. Cuando el adulto pregunta qué cree que ocurrirá o cómo resolvería el protagonista un problema, convierte la escucha en una actividad participativa.

¿Qué aprenden los niños de los personajes fantásticos?

Los cuentos de hadas presentan miedos, pérdidas, rivalidades, valentía y cooperación mediante situaciones simbólicas. Un lobo amenazante o un viaje por un bosque pueden representar inquietudes que el niño todavía no sabe explicar con claridad. Al observar cómo los personajes afrontan sus dificultades, encuentra oportunidades para hablar de sus propias emociones.

En Casa del Lector, iniciativa vinculada a la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, la lectura se plantea como una experiencia participativa que conecta imaginación, conocimiento y aprendizaje.

No significa que cada relato deba contener una moraleja explícita. A menudo, basta con escuchar y dejar que el niño formule sus propias interpretaciones. Preguntas sencillas, como qué personaje le ha gustado más o qué final habría elegido, favorecen el diálogo y respetan su capacidad para construir significado.

¿Cómo leer cuentos de hadas en familia?

No hace falta disponer de una biblioteca extensa ni dedicar horas cada día. Es más importante crear un momento agradable, escoger historias adecuadas a la edad y permitir que el pequeño vuelva a sus favoritas. Repetir un cuento no es perder el tiempo: cada lectura puede ayudarle a descubrir detalles y comprender mejor los acontecimientos.

También conviene leer en voz alta, cambiar el tono de los personajes y detenerse cuando aparezca una palabra desconocida. Mirar las ilustraciones, inventar otro desenlace o relacionar una escena con algo cotidiano enriquece la experiencia. La lectura debe adaptarse al ritmo infantil, sin convertirla en un examen.

Más cuentos, más oportunidades para pensar

La frase atribuida a Einstein invita, en definitiva, a conceder espacio a la imaginación durante la infancia. Los cuentos no garantizan una inteligencia superior para los niños ni reemplazan otras experiencias esenciales, como jugar, conversar, explorar y relacionarse con los demás. Sin embargo, ofrecen un entorno para ensayar ideas, ampliar el lenguaje, reconocer emociones y contemplar el mundo desde perspectivas diferentes.

Los cuentos pueden ser una primera puerta hacia esas habilidades cuando se ofrecen con cercanía y continuidad. Por su parte, UNICEF destaca la importancia de compartir historias durante la infancia para favorecer el lenguaje, la imaginación y el desarrollo emocional.