Adiós a la factura de la calefacción con esta solución que encima cuida el medioambiente

El proyecto europeo Clear-HP va a permitir calentar los hogares este invierno sin pagar un dineral de calefacción. CLEAR Heat Pump (Consumers Leading the EU’s Energy Ambition Response through uptake of Heat Pump) tiene como objetivo facilitar a los consumidores la transición energética con la instalación de bombas de calor a un precio asequible.

Recientemente, el Parlamento Europeo ha aprobado una directiva acerca de la eficiencia energética en edificios con una serie de medidas, entre ellas la eliminación eficiencia energética en edificios, como el gasóleo o el gas, para 2035. En estos momentos, el 40% del consumo final de energía de la Unión Europea y el 36% de sus emisiones de gases de efecto invernadero relacionados con la energía corresponden a los edificios, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Aerotermia

La aerotermia es una alternativa excelente, ya que «supone un importante ahorro energético y de emisiones, si lo comparamos con otros sistemas de calefacción. Lamentablemente el mayor escollo de esta tecnología actualmente es su inversión inicial, que hace que su amortización sea más interesante, cuanto mayor sean las necesidades energéticas de la vivienda en la que se instale», tal y como detalla la Organización de Consumidores y Usuario (OCU).

La aerotermia es un sistema de climatización que aprovecha la energía térmica presente en el aire exterior para calefacción y aire acondicionado. Este sistema se basa en la tecnología de las bombas de calor. Durante el invierno, el calor se extrae del exterior para calentar el interior y, durante el verano, el proceso se invierte.

Las principales ventajas que ofrece son: