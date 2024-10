Adiós confirmado al iPhone de siempre: Apple le copia esta función a Android y nada será igual

El iPhone de siempre está a convirtiendo cada vez más en un Android, una de las novedades que presenta es una copia de una función que nos saca de más de un apuro. Apple es una apuesta segura por una tecnología que puede convertirse en una nueva realidad que puede acabar siendo el que marque un antes y un después. Una opción de lo más recomendable que puede ser cara, pero apostamos siempre por una calidad extraordinaria de todo un clásico.

El mundo se divide entre los seguidores de Apple o los de Android, hoy en día, debemos empezar a gestionar algunos elementos que son los que marcarán la diferencia. Por lo que, deberemos estar pendientes de cada novedad que surge en ambos sistemas para poder sacar el máximo partido a estos dispositivos. Si quieres descubrir el futuro de iPhone, quizás te sorprenda descubrir qué puedes hacer con un teléfono nuevo que puede acabar siendo el que nos acompañe, evitando más de un problema que puede surgir en cualquier momento. Apple le ha copiado a Android, ante la necesidad de obtener esta función esencial.

Confirmado le diremos adiós al iPhone de siempre

El teléfono de Apple, al igual que los ordenadores, es un auténtico bunker que puede acabar transformándose en un buen básico que acabará siendo un elemento indispensable. Este teléfono inteligente fue el primero, por lo que dispone de una serie de elementos que los demás no podían ni soñar.

Aunque la historia siempre acabará siendo caprichosa y al final, acaba haciendo que el maestro aprenda del alumno. Con lo cual, debemos empezar a preparar todo lo que tenemos por delante y las cosas que, directamente, puede acabar pasando en un tiempo que puede convertirse en un básico.

Las llamadas Spam se han convertido en una pesadilla que hasta ahora sólo Android bloqueaba, con las actualizaciones del nuevo sistema de Apple, se podrán eliminar de una vez por todas. Consiguiendo de esta manera algunos detalles que acabarán siendo los que marquen un antes y un después.

Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a copiar una función a Android que quizás hasta ahora no cobraba tanta importancia. A pesar de que están prohibidas, sin duda alguna, el teléfono juega un papel fundamental a la hora de detectar estas llamadas y bloquearlas.

Apple le copia esta función a Android y nada ser igual

Apple incorporará esta nueva función, pero hasta la fecha lo que podemos empezar a hacer es usar las herramientas de que disponemos. Si tienes un iPhone antiguo te servirá este truco que Apple comparte desde su blog, una manera de evitar estas molestas llamadas comerciales, especialmente a la hora de la siesta o si tenemos niños pequeños.

Tal como explica Apple en su blog: «Con iOS 13 y versiones posteriores, puedes activar la opción “Silenciar números desconocidos” para no recibir llamadas de personas que no conoces. Se bloquearán todos los números de teléfono con los que nunca has tenido ningún contacto y no tienes guardados en tu lista de contactos. Si has intercambiado previamente algún SMS con alguien que usa ese número de teléfono, o la persona ha compartido su número de teléfono en un correo electrónico contigo, las llamadas desde ese número entrarán en tu teléfono. Para activar la opción “Silenciar números desconocidos”, ve a Ajustes > Teléfono, luego desplázate hacia abajo, toca “Silenciar números desconocidos” y activa la función. Las llamadas de números desconocidos se silenciarán, se enviarán al buzón de voz y se mostrarán en tu lista de llamadas recientes. Las llamadas entrantes serán de las personas que tengas en tu lista de contactos, en la lista de llamadas recientes o que procedan de Sugerencias de Siri para que sepas quién te está llamando según los números de teléfono incluidos en tus correos electrónicos o en los mensajes de texto. Si se ha hecho una llamada de emergencia desde el iPhone, la opción Silenciar números desconocidos se desactivará de forma temporal durante 24 horas para que se pueda conectar con el teléfono. Antes de activar la opción Silenciar números desconocidos, comprueba que tienes guardados todos tus contactos importantes o podrías perder una llamada que no quieres perder. La llamada irá al buzón de voz y se mostrará en tu lista de llamadas recientes, aunque no recibirás ninguna notificación cuando suene el tono de llamada».

Los pasos para aplicar esta función son los siguientes: