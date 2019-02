Efemérides del 9 de febrero de 2019: ¿Qué pasó el 9 de febrero?

Tal día como hoy, 9 febrero de 1961, The Beatles debutan en Liverpool, con su primera actuación como grupo musical estrenándose en el escenario de un modesto club de jazz llamado “The Cavern”. Pete Best es todavía parte del grupo antes de ser sustituído por Ringo Starr en 1962.

Años más tarde, 9 febrero de 1964, los mismos Beatles debutan en el Show de Ed Sullivan en Estados Unidos. Poco después, tocaron su primer concierto estadounidense en el Coliseo. Los Beatles habían recorrido un largo camino, literalmente. Se originaron en Inglaterra y se les dijo que “no podían llevar una melodía a través del Atlántico”. En los primeros tiempos se pensaba que no eran más que una moda aunque el tiempo acabó por consagrarlos como el grupo más importante de la historia. ¿Quieres saber más? Descubre qué pasó el 9 de febrero.

¿Qué pasó el 9 de febrero?

En España

1904: Se rechaza un voto de censura contra el presidente del Congreso, Francisco Romero Robledo.

1908: en Barcelona se inaugura el Palacio de la Música Catalana con las obras Catalanesques, de Lluís Millet, y la cantata Glosa, de Felipe Pedrell (con letra de Joan Maragall).

1910: Tras la caída del Gobierno liberal, el rey Alfonso XIII encarga a José Canalejas, partidario de la democratización y del reformismo social, la formación de un nuevo gabinete.

1912: En Sevilla, el río Guadalquivir inunda algunos barrios.

1923: Se crea la Universidad de Salamanca y se funda la Unión Deportiva Salamanca.

1937: En Sevilla se entrega al general Gonzalo Queipo de Llano el título de «hijo adoptivo».

1950: En el Teatro Albéniz de Madrid se estrena Las mocedades de Hernán Cortés, drama de Joaquín Dicenta (hijo).

1956: En la Universidad Complutense de Madrid se producen enfrentamientos entre estudiantes de distintas tendencias.

1957: En una exposición en el Palacio de Cristal del Retiro (Madrid) las obras más destacadas son las de Joaquín Sorolla y Mariano Fortuny.

1962: España formaliza su primera solicitud de ingreso en el Mercado Común Europeo.

1968: España modifica la Ley de Bases del Régimen Autónomo de Guinea Ecuatorial, paso definitivo hacia la independencia de ese país.

1977: El Gobierno español termina de establecer relaciones diplomáticas con la mayoría de los países comunistas de Europa.

1978: Carmen Conde entra en la Real Academia Española, convirtiéndose en la primera mujer que forma parte de esta institución.

1984: En Asturias, la popular canción Asturias, patria querida, es declarada himno oficial.

1998: El Gobierno español autoriza la utilización de la base de Morón de la Frontera (Sevilla) a las tropas de Estados Unidos en caso de un ataque contra Irak.

1998: En la Bahía de Cádiz investigadores españoles detectan un nuevo tipo de contaminante orgánico que podría haber provocado el cambio de sexo de algunas especies de peces.

2000: En Madrid, se inaugura la feria internacional del arte ARCO 2000.

2002: En Écija (Sevilla), la Guardia Civil interviene 200 000 piezas de una colección arqueológica.

2002: En Sevilla (España), la atleta palentina Marta Domínguez logra un nuevo récord nacional en 1500 metros con una marca de 4:07,69 minutos.

2005: En el Campo de las Naciones de Madrid, la banda terrorista ETA hace estallar un coche bomba horas antes de la inauguración de la exposición ARCO.

2006: El Congreso aprueba la reforma del Estatuto valenciano.

En el mundo

1909: En Niza se estrena la ópera ¿Quo vadis?, de Jean Nougues.

1915: En el marco de la Primera Guerra Mundial, el Canal de Suez se cierra a los barcos neutrales.

1917: Alemania desencadena la guerra submarina.

1927: En Portugal es sofocado el movimiento revolucionario que estalló seis días antes contra el Gobierno del general Carmona.

1929: La Unión Soviética, Rumanía, Polonia, Letonia y Estonia conciertan pactos de no agresión.

1942: En Nueva York un incendio destruye el transatlántico francés Normandie.

1943: Segunda Guerra Mundial: finaliza la Batalla de Guadalcanal después de que la Armada Imperial Japonesa retire sus fuerzas.

1946: En Nueva York, la Asamblea General de la ONU condena la dictadura franquista y prohíbe a España su ingreso en la organización.

1955: En China Popular se aprueba el servicio militar obligatorio.

1961: En el club The Cavern (Liverpool), la banda británica The Beatles realiza su primera aparición (de un total de 264).

1962: Estados Unidos incrementa la ayuda militar a Vietnam del Sur para enfrentarse a la guerrilla comunista del Frente Nacional de Liberación de Vietnam (Vietcong).

1964: En Innsbruck se clausuran los IX Juegos Olímpicos de Invierno.

1964: En EE. UU., la banda británica The Beatles hace su primera de tres presentacions en el Ed Sullivan Show, con un récord de audiencia de 73 millones de espectadores.

1969: El avión Boeing 747 (Jumbo) realiza su primer vuelo.

1970: El líder palestino Yasir Arafat visita Moscú.

1971: Regresa a la Tierra la nave Apollo 14, tercera nave tripulada que visitó la Luna.

1979: En Nápoles (Italia), una epidemia desconocida causa la muerte de sesenta personas, en su mayor parte niños de corta edad.

1986: Durante las próximas semanas, el cometa Halley hace su última aparición en el siglo XX.

1990: En Alemania comienzan las obras de derribo del Muro de Berlín.

1990: En la segunda vuelta de las presidenciales en Polonia, resulta ganador Lech Walesa con el 74,2% de los votos.

1992: El tenista profesional Jim Courier alcanza el liderazgo de la clasificación mundial de la ATP.

1996: En Darmstadt (Alemania) el GSI descubre el átomo del elemento copernicio.

1999: En Francia se reinicia el proceso contra el ex-primer ministro socialista Laurent Fabius, el antiguo secretario de Sanidad y la extitular de Asuntos Sociales, acusados de homicidio involuntario en el caso de la sangre contaminada con el virus del sida.

2002: En los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebran en Salt Lake City (EE. UU.), Johann Mühlegg (esquiador alemán, nacionalizado español) logra la medalla de oro en la prueba de 30 kilómetros de esquí de fondo.

2004: Finlandia se convierte en el undécimo miembro del ESO (European Southern Observatory: Observatorio Europeo Austral).

2005: en Francia, la policía detiene a 14 personas acusadas de pertenecer a ETA y da por desarticulado el aparato de captación de la banda terrorista. Francia entrega al terrorista Juan María Insausti Mugika, alias Karpov, exjefe del aparato de formación de ETA.

2016: Diez personas mueren en una colisión de trenes en el sur de Baviera, Alemania.

2018: Se inician los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018.

¿Quién nació el 9 de febrero?

En España

1942: Manuel Castells, sociólogo y catedrático.

1950: Javier Mariscal, pintor y diseñador español.

1964: Ernesto Valverde, jugador y entrenador de fútbol.

1974: Helena Resano, periodista y presentadora.

1983: Celia Freijeiro, actriz.

1983: Mikel Arruabarrena, futbolista.

En el mundo

1942: Carole King, cantante y compositora estadounidense.

1943: Joe Pesci, actor estadounidense.

1944: Alice Walker, escritora estadounidense.

1945: Mia Farrow, actriz estadounidense.

1947: Carla Del Ponte, abogada suiza.

1954: Chris Gardner, empresario y filántropo estadounidense.

1955: Charles Shaughnessy, actor británico.

1957: Gordon Strachan, futbolista y entrenador escocés.

1963: Brian Greene, físico estadounidense.

1966: Ellen van Langen, atleta neerlandesa.

1974: Amber Valletta, actriz estadounidense.

1974: Jordi Cruyff, futbolista neerlandés.

1978: A.J. Buckley, actor estadounidense, de la serie CSI New York.

1979: Ziyi Zhang, actriz china.

1981: Tom Hiddleston, actor británico.

1985: David Gallagher, actor estadounidense.

1992: Avan Jogia, actor canadiense.

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 9 de febrero?

Acuario

¿Quién murió el 9 de febrero?

En España

1934: Matías Montero, estudiante.

1943: Antonio Zozaya, escritor.

2003: Miquel Batllori, historiador.

2008: Genaro Celayeta, futbolista.

2013: Leonardo Polo, filósofo.

En el mundo

1966: Sophie Tucker, actriz y cantante ucraniana.

1978: Julio Jaramillo, cantante ecuatoriano.

1981: Bill Haley, músico estadounidense.

1994: Howard Martin Temin, virólogo estadounidense, premio Nobel de Medicina en 1975 .

1995: J. William Fulbright, político estadounidense.

1995: David Wayne, actor estadounidense.

2005: Tyrone Davis, cantante de soul estadounidense.

2007: Ian Richardson, actor escocés.

2009: Orlando Cachaíto López, bajista cubano, de la banda Buena Vista Social Club.

2015: Jorge Sassi, actor argentino.

2018: Liam Miller, futbolista irlandés.

¿Qué se celebra el 9 de febrero?

Día del odontólogo en México.

Día Nacional del Hincha en Chile.

Día Nacional del periodista en Colombia.