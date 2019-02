Efemérides del 3 de febrero de 2019: ¿Qué pasó el 3 de febrero?

Tal día como hoy 3 febrero de 1870 se ratifica en Estados Unidos la Decimoquinta Enmienda de su Constitución, en la que se prohíbe a los estados o al gobierno federal usar la raza de un ciudadano, el color, o el estado anterior como esclavo, como una restricción para el voto. Tras ratificarse Thomas Mundy se convierte en la primera persona aunque la enmienda no se aplica en todos los estados, hasta un siglo más tarde, cuando en 1965 se apruebe la “Ley de Derechos de Voto”.

Años más tarde 3 febrero de 1953 el oceanógrafo francés Jacques-Yves Cousteau, publica, junto a Frédéric Dumas, el libro “El mundo del silencio”. Poco después comenzará a trabajar en una versión para hacer de él una película junto al director cinematográfico Louis Malle. ¿Quieres saber más? Descubre qué pasó el 3 de febrero.

¿Qué pasó el 3 de febrero?

En España

1912: En Ferrol, los reyes de España ―Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg― asisten a la botadura del España, nuevo acorazado de la Armada.A

1926: Asciende a general de brigada el hasta ahora coronel de infantería Francisco Franco (34 años), en esos momentos, el más joven de Europa.

1930: La Real Federación Española de Fútbol acuerda no participar en el torneo internacional de Montevideo.

1939: El jefe del Partido Rexista belga, Léon Degrelle, llega a Burgos.

1944: En España ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial― el General Francisco Franco reafirma la estricta neutralidad de España.

1945: El Gobierno español crea por decreto el monopolio Tabacalera.

1954: En Huelva nieva por primera vez en su historia.

1963: En Granadilla de Abona (Tenerife) se derrumba un edificio cuando unas mil personas hacían cola para obtener el DNI, provocando 23 muertos y más de 100 heridos.

1979: En Madrid, Olof Palme realiza una conferencia en un acto conmemorativo del centenario del PSOE.

1980: Los reyes de España inician su primera visita oficial a las Vascongadas.

1987: Se presenta oficialmente ante el público la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

1987: El ministro de Educación español, José María Maravall, afirma estar dispuesto a dialogar con los representantes estudiantiles.

1993: En una inspección hospitalaria en Bañolas (Gerona, España) se descubre un nuevo caso de ablación de clítoris en la hija de un emigrante de Gambia.

2003: En las costas españolas de Tarifa (Cádiz) son detenidos 163 inmigrantes que llegaban en patera tras atravesar las aguas del Estrecho de Gibraltar.

2003: A las costas gallegas y cantábricas continúa llegando el fuel vertido por el petrolero Prestige.

2006: El Gobierno español autoriza la OPA de Gas Natural sobre Endesa aunque impone algunas condiciones a la operación.

En el mundo

1915: En París se celebra la conferencia de los ministros de Finanzas aliados.

1917: en el marco de la Gran Guerra, los Estados Unidos de América rompen las relaciones diplomáticas con el Imperio alemán.

1923: Gran Bretaña reconoce su deuda de 4600 millones de dólares con Estados Unidos.

1935: El astrónomo Sylvain Julien Victor Arend descubre un nuevo asteroide, al que da el nombre de Alain.

1945: en Estados Unidos se estrena la película Los tres caballeros (de Walt Disney).

1945: Los aliados lanzan 3000 toneladas de bombas sobre la población civil en Berlín, en venganza por el bombardeo nazi de Londres.

1950: En Londres detienen al físico alemán Klaus Fuchs, acusado de espionaje en provecho de la Unión Soviética.

1957: En Monterrey (México), se inaugura el teatro María Tereza Montoya.2​

1959: Buddy Holly, Ritchie Valens y The Big Bopper mueren al estrellarse el avión en el que viajaban.

1961: La República Popular China realiza compras de cebada y trigo a Canadá por valor de 60 millones de dólares, con el fin de paliar la escasez de grano en el país.

1966: En la Luna aterriza la sonda soviética Luna 9 y emite imágenes desde el Mar de las Tormentas. Es la primera nave humana que desciende suavemente en otro astro (ya la nave estadounidense Ranger 4 se había estrellado en la Luna el 26 de abril de 1962).

1969: En Palestina, el Congreso Nacional nombra a Yasir Arafat jefe de la OLP.

1971: La OPEP fija unilateralmente los precios del petróleo.

1983: En la Ciudad del Vaticano, el papa Juan Pablo II presenta el nuevo Código de derecho canónico.

1985: En Johannesburgo (Sudáfrica), Desmond Tutu se convierte en el primer obispo negro anglicano.

1986: En Costa Rica, el socialdemócrata Óscar Arias es elegido presidente.

1989: En Paraguay es depuesto el general golpista Alfredo Stroessner como consecuencia de un golpe de estado liderado por su consuegro, el general Andrés Rodríguez Pedotti, acabando así con la dictadura más larga de América del Sur (35 años).

1990: El Soviet Supremo aprueba la ley de modalidades de secesión de las repúblicas de la Unión Soviética.

1991: El Partido Comunista Italiano deja de existir oficialmente tras 70 años de historia, al aprobar el XX Congreso su conversión en el Partido Democrático de la Izquierda.

1994: Lanzamiento del Transbordador espacial Discovery con un astronauta ruso a bordo, primero en un vehículo espacial estadounidense.

1995: Son recuperadas las obras de Picasso y Braque robadas de un museo de Estocolmo en 1993.

1998: En Estados Unidos, Karla Faye Tucker ―condenada a muerte por doble asesinato― se convierte en la segunda mujer ajusticiada en ese país desde la restauración de la pena capital en 1976.

1999: La ONU decide retirar a todo el personal estadounidense y británico instalado en Irak.

2000: El grupo alemán de telecomunicaciones Mannesmann acepta fusionarse con el británico Vodafone.

2002: En Turquía, un fuerte terremoto causa 44 muertos y centenares de heridos.

2003: Las autoridades nigerianas imponen el toque de queda al sur del país para frenar una ola de violencia étnica.

2003: En su mansión de Los Ángeles (California), el productor musical Phil Spector (1939-) mata a la actriz y modelo Lana Clarkson (1962-2003). En 2009 será condenado a 19 años de prisión.

2004: La ONU anuncia la necesidad urgente de regular la explotación comercial de la Antártida.

2005: El Gobierno israelí anuncia la liberación de 900 presos palestinos y la retirada de sus tropas de cinco ciudades, entre ellas Jericó.

2005: el Instituto Cervantes firma un convenio con la Real Academia Galega (RAG) para promover la presencia de la lengua y la cultura de Galicia en todos los centros del Instituto.

¿Quién nació el 3 de febrero?

En España

1915: José Jabardo, ciclista.

1928: José Comas Quesada, pintor acuarelista.

1929: Evaristo Márquez Contreras, escultor.

1930 Antonio Martínez Cobos “el Cobijano”, novillero.

1934: Alfred Lucchetti, actor.

1942: Francisco Javier Elzo, catedrático y periodista.

1947: Soledad Puértolas, escritora.

1949: Amancio Prada, cantautor.

1950: Juan Alberto Belloch, político.

1950: María Jiménez, cantante.

1957: Antonio Lara Ramos, historiador y escritor.

1961: Mercedes Abad, escritora y periodista.

1963: José Biriukov, baloncestista.

1978: Joan Capdevila, futbolista.

1984: Sara Carbonero, periodista deportiva.

En el mundo

1920: Henry Heimlich, médico estadounidense.

1927: Kenneth Anger, cineasta, escritor y pintor estadounidense.

1935: Johnny “Guitar” Watson, músico estadounidense.

1938: Victor Buono, actor estadounidense.

1939: Michael Cimino, cineasta estadounidense.

1943: Blythe Danner, actriz estadounidense.

1943: Dennis Edwards, cantante estadounidense, de la banda The Temptations.

1947: Paul Auster, poeta y novelista estadounidense.

1950: Morgan Fairchild, actriz estadounidense.

1956: Nathan Lane, actor estadounidense.

1956: Lee Ranaldo, músico estadounidense, de la banda Sonic Youth.

1959: Laurence Tolhurst, músico británico, de la banda The Cure.

1961: Jay Adams, skater y surfista estadounidense.

1965: Maura Tierney, actriz estadounidense.

1967: Jason Morris, yudoca estadounidense.

1969: John Spence, músico estadounidense, de la banda No Doubt.

1977: Daddy Yankee, cantante puertorriqueño.

1990: Sean Kingston, cantante estadounidense.

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 3 de febrero?

Acuario

¿Quién murió un 3 de febrero?

En España

1947: José Luis Hidalgo, poeta.

1952: Pedro Muguruza, arquitecto.

1970: Pompoff, payaso.

1972: Ramón Prieto Bances, político y jurista.

1974: Rafael García y García de Castro, obispo.

1974: Juan de Orduña, actor y director de cine.

1981: Isabel Garcés, actriz.

1983: Felipe Boso, poeta.

1987: Manuel Díez-Alegría, militar.

1989: Juan Manuel Fanjul Sedeño, político.

1998: Juan García Iranzo, historietista.

2004: Antonio Vaquero Poblador, pintor e ilustrador.

2007: Ángel Luis Bienvenida, torero.

En el mundo

1959: Buddy Holly, cantante estadounidense.

1959: Jiles Perry Richardson, The Big Bopper, cantante estadounidense.

1959: Ritchie Valens, cantante estadounidense.

1989: John Cassavetes, cineasta estadounidense.

1996: Audrey Meadows, actriz estadounidense.

2003: Fulgencio Berdugo, futbolista colombiano.

2003: Lana Clarkson, actriz y modelo estadounidense.

2003: Natalia Medvédeva, poeta, escritora y músico rusa.

2006: Al Lewis, actor estadounidense.

2007: Pedro Knight, trompetista cubano.

2011: Maria Schneider, actriz francesa.

2012: Ben Gazzara, actor estadounidense.

2014: Louise Brough, tenista estadounidense.

¿Qué se celebra el 3 de febrero?

Día Internacional del Abogado.